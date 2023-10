Datadog, Inc. est spécialisé dans le développement et l'exploitation d'une plateforme de surveillance et d'analyse des infrastructures informatiques et des applications, dédiée aux développeurs, aux équipes d'exploitation informatique et aux utilisateurs professionnels dans les domaines de la transformation numérique et de la migration vers le cloud. La plateforme du groupe, exploitée en mode SaaS, intègre et automatise la surveillance des infrastructures informatiques, la surveillance des performances du réseau, des périphériques réseau, des bases de données et des applications, la gestion des journaux et l'analyse des données, permettant une observation unifiée et en temps réel de l'ensemble de la pile technologique de ses clients. A fin 2022, Datadog, Inc. compte environ 2 010 utilisateurs. 71,7% du CA est réalisé en Amérique du Nord.

Secteur Logiciels