Datadog, Inc. : Wells Fargo Securities favorable sur le dossier

Données financières USD EUR CA 2022 1 631 M - 1 682 M Résultat net 2022 -75,5 M - -77,9 M Tréso. nette 2022 1 329 M - 1 370 M PER 2022 -381x Rendement 2022 - Capitalisation 26 588 M 26 588 M 27 425 M VE / CA 2022 15,5x VE / CA 2023 11,1x Nbr Employés 3 200 Flottant 82,9% Graphique DATADOG, INC. Tendances analyse technique DATADOG, INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 28 Dernier Cours de Clôture 84,02 $ Objectif de cours Moyen 142,25 $ Ecart / Objectif Moyen 69,3% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Olivier Pomel Chief Executive Officer & Director Alexis Lê-Quôc President, Director & Chief Technology Officer David M. Obstler Chief Financial Officer Emilio Escobar Chief Information Security Officer Adam Blitzer Chief Operating Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) DATADOG, INC. -52.83% 26 588 ADOBE INC. -49.08% 132 831 AUTODESK, INC. -32.06% 41 236 ROPER TECHNOLOGIES, INC. -24.90% 38 706 WORKDAY INC. -44.04% 37 847 ELECTRONIC ARTS INC. -8.51% 33 555