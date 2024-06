Datadog, Inc. a annoncé la disponibilité générale de Datadog App Builder, un outil de développement low-code qui aide les équipes à créer rapidement des applications en libre-service et à les intégrer en toute sécurité dans leurs piles de surveillance. Ces applications personnalisées permettent d'accélérer la résolution des problèmes à grande échelle en permettant aux utilisateurs techniques et commerciaux d'agir sur les incidents, le tout au sein de Datadog. Le fait de disposer d'outils distincts pour la surveillance et la résolution des problèmes peut entraîner des temps de réponse plus lents et des temps d'arrêt plus longs pour les entreprises.

Lorsqu'elles répondent à un problème, les équipes ont besoin d'outils fiables et bien entretenus, faciles à utiliser et qui minimisent le changement de contexte. Ainsi, lorsqu'un problème survient, les intervenants ne perdent pas de temps à passer au peigne fin les données de surveillance pour trouver le contexte, à se connecter aux hôtes et autres ressources d'infrastructure, ou à pivoter entre les pôles afin de remédier à la situation. Datadog App Builder permet l'intégration d'applications personnalisées, sécurisées et évolutives directement dans les piles de surveillance des équipes, ce qui permet aux organisations de prendre des mesures sur la base des informations d'observabilité. Les équipes peuvent également créer des applications en libre-service afin que n'importe quel membre de l'organisation puisse effectuer des tâches de remédiation rapidement et sans changer de contexte.

Le produit à code bas permet aux équipes de créer des applications en quelques heures au lieu de plusieurs semaines grâce à ses composants d'interface utilisateur, ses modèles appelés blueprints, ses intégrations de données appelées connexions et sa prise en charge du code JavaScript personnalisé. Les connexions incluent les sources Datadog telles que les métriques, les journaux et les moniteurs, 550+ actions prêtes à l'emploi pour les outils et plateformes clés (y compris GitHub, PagerDuty, Jira, CloudFlare, OpenAI et une foule de services AWS, Azure et GCP).