DataDot Technology Limited annonce des changements au sein de son conseil d'administration

Le 04 octobre 2023 à 03:01 Partager

DataDot Technology Limited a annoncé que M. Raymond Carroll a indiqué au conseil d'administration qu'il n'avait pas l'intention de demander sa réélection en tant qu'administrateur non exécutif lors de la prochaine assemblée générale annuelle de la société. M. Carroll quittera officiellement le conseil d'administration à la clôture de la prochaine assemblée générale. La société a annoncé la nomination d'un nouveau directeur non exécutif au conseil d'administration, M. Patrick Raper. La nomination de Patrick prend effet immédiatement, mais il se présentera à la réélection lors de la prochaine AGA, conformément aux exigences en vigueur. Patrick apporte au conseil d'administration de DDT plus de 30 ans d'expérience en tant que directeur financier, directeur et secrétaire général de sociétés cotées à l'ASX, de sociétés internationales, de filiales de sociétés internationales, de sociétés privées, de sociétés détenues par des fonds de capital-investissement, d'entreprises non cotées en bourse et d'entreprises privées.

privées, de sociétés détenues par des fonds d'investissement privés, d'organisations à but non lucratif et de sociétés d'État. Il a établi et fourni une expertise en matière de directeur financier, de gouvernance et de secrétariat général pour Ecosave Holdings Limited, CMA Corporation Limited et a occupé un certain nombre de fonctions au sein des entreprises du portefeuille d'investissement de Hawkesbridge Private Equity, notamment en tant que secrétaire général, directeur financier, directeur général adjoint et président de Trippas White Catering, ainsi que directeur des services généraux chez Integrated Premises Services Pty Limited. Patrick a également été directeur financier et secrétaire général d'un certain nombre d'entités gérées par Touraust Corporation, notamment Reef Casino Trust, Australian Tourism Group, The Chifley Hotels Group et l'International College of Management (anciennement ICTHM) à Manly, en Nouvelle-Galles du Sud. Patrick a également occupé des postes de secrétaire général à court terme pour Toys "R "Us ANZ Limited et l'autorité portuaire de Nouvelle-Galles du Sud. Entre 2014 et son départ à la retraite en décembre 2021, Patrick a été directeur financier et secrétaire général de DataDot Technology Limited.

de DataDot Technology Limited et de ses filiales. Patrick occupe actuellement des postes au sein du conseil d'administration de Star Combo Pharma Limited, du Mosman Cricket Club et de Northcare Management Limited (atf The Northcare Foundation) et est juge de paix pour la Nouvelle-Galles du Sud.