DataDot Technology Limited est une société basée en Australie qui fournit des solutions d'identification, de gestion, de protection et d'authentification des biens. La société opère à travers trois segments : DataDotDNA, DataTraceID, et les offres groupées DataDot-Vault (DDV APPS). Le segment DataDotDNA comprend des micropoints polymères et métalliques contenant des données gravées sur les biens auxquels les micropoints sont attachés et enregistrés dans les bases de données Vault qui enregistrent les données d'identification des biens et sont accessibles par les organismes d'application de la loi et les enquêteurs d'assurance. Le segment DataTraceID propose un système lisible par machine, à haute vitesse et haute sécurité, pour l'authentification des matériaux, des produits et des biens. Le segment des offres groupées DataDot-Vault comprend des produits et services de protection des actifs, ainsi que des bases de données qui enregistrent les données d'identification des actifs. Son PropertyVAULT est une base de données de gestion des actifs offrant des solutions complètes spécialisées pour lutter contre le vol. La société propose également des services de dissuasion du vol.

Secteur Logiciels