Datalogic SpA est une société basée en Italie qui produit des équipements technologiques. Ses activités sont divisées en cinq segments d'affaires. Le segment Automatic Sata Capture (ADC) comprend les lignes de produits liées aux lecteurs manuels, aux lecteurs fixes, aux ordinateurs mobiles, aux solutions de self-scanning, aux technologies de caisse, à l'automatisation des forces de vente et de terrain et à la collecte de données dans les magasins. Le secteur Automatisation industrielle comprend les lignes de produits relatives aux lecteurs de codes à barres fixes utilisant la technologie de l'imageur et du laser, les capteurs photoélectriques et les équipements pour l'automatisation et la sécurité industrielles, les caméras à distance et les logiciels pour la vision artificielle, les systèmes et technologies de lecture de codes à barres pour l'automatisation de la logistique et des entreprises postales, les marqueurs laser industriels. Le secteur Informatique commercialise et distribue des produits et des solutions pour l'identification automatique, et s'adresse aux petites et moyennes entreprises. La division Corporate comprend les activités de la société holding.

Secteur Equipements électroniques de bureau