Datamatics Global Services Limited est un fournisseur mondial de services de technologies de l'information (TI), de gestion des processus d'affaires (BPM) et de services de conseil. Le portefeuille de la société comprend des solutions de technologie numérique, de gestion des processus d'entreprise et des services d'ingénierie alimentés par l'intelligence artificielle. Ses segments comprennent les opérations numériques, les expériences numériques et les technologies numériques. Les produits de la société comprennent TruBot, qui est une automatisation robotique des processus (RPA) ; TruCap, qui est un traitement intelligent des documents (IDP) ; TruBI, qui est une intelligence économique (BI) et une visualisation des données ; TruAI, qui est une plateforme d'analyse de texte et de détection de modèles ; TruFare, qui est un système de collecte automatisée des billets (AFC) ; Trade Finance, qui est un accélérateur d'affaires intelligent pour le financement du commerce, et iPM, qui est un gestionnaire de processus intelligent. La société a mis au point des produits dans les domaines de l'automatisation des processus robotiques, du traitement intelligent des documents, de l'intelligence économique et de la collecte automatisée des billets de train.

Secteur Services et conseils en informatique