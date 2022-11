Datametrex nomme Dominique Lemay au poste de président de DM EVS

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 24 novembre 2022) - Datametrex AI Limited (TSXV : DM) (FSE : D4G) (OTCQB : DTMXF) (la « Société » ou « Datametrex ») est heureuse d'accueillir M Dominique Lemay, à titre de président de sa filiale, Datametrex Electric Vehicle Solutions (« DM EVS »).

Avec ses 25 ans dans l'industrie de la mobilité des personnes dans des rôles de direction et d'ingénierie, Dominique apporte une vaste expérience et des connaissances très pertinente. Dominique possède une vaste expérience dans la croissance des opérations pour certaines des entreprises de mobilité les plus remarquables au Canada, notamment à titre de chef de l'exploitation pour VIA Rail Canada, la société de la couronne qui opère des trains de passagers d'un océan à l'autre, pour EXO, l'exploitant de transport en commun pour les couronnes de Montréal, et pour le métro de Montréal exploité par la STM. Il a également été un acteur important de la croissance de Transdev Canada, un fournisseur privé de services de mobilité, à titre de chef de la direction. Le riche passé professionnel de Dominique dans l'industrie du transport, des opérations et des services en tant que dirigeant pour des organisations publiques et privées apporte les connaissances nécessaires pour diriger les opérations de DM EVS vers de nouveaux sommets.

« L'organisation a des projets passionnants pour DM EVS. Nous nous concentrons sur le développement et la croissance de nos initiatives en matière de véhicules électriques. La vaste expérience de Dominique dans l'industrie de la mobilité et des opérations ne pourra que faire progresser et croître DM EVS vers des résultats encore plus significatifs. La direction est impatiente de travailler avec Dominique et de construire notre plateforme de véhicules électriques pour générer d'excellents rendements », a déclaré Marshall Gunter, chef de la direction de la société.

À propos de DM EVS

DM EVS est un pionnier de l'industrie des véhicules électriques (VE) avec ses unités de recharge mobiles de pointe et son application mobile exclusive. DM EVS fournit des solutions aux automobilistes confrontés à des problèmes de recharge de véhicules électriques grâce à son unité de recharge mobile qui comprend une assistance routière 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une recharge rapide lors des déplacements et la prévention des retards et des problèmes potentiels grâce à sa technologie d'IA. Le système de recharge en CA fixe utilise efficacement les ressources d'alimentation grâce à la fonction d'équilibrage dynamique de charge utilisant la technologie Bluetooth, ce qui améliore considérablement les coûts et le temps de charge. DM EVS est le partenaire canadien exclusif d'EVAR (Electric Vehicle Advanced Recharging Inc.), une entreprise dérivée de Samsung Electronics C-Lab.

Pour en savoir plus sur DM EVS, veuillez visiter : https://www.dmevs.com/

About Datametrex

Datametrex AI Limited est une société axée sur la technologie qui est exposée à l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, à la télémédecine et récemment au marché des véhicules électriques (VE). La mission de Datametrex est de fournir des outils et des solutions qui aident les entreprises à atteindre leurs objectifs opérationnels, y compris la santé et la sécurité, avec des technologies prédictives et préventives. En travaillant avec les entreprises pour établir de protocoles standardisés à l'aide de l'intelligence artificielle et de diagnostiques, la société fournit des solutions progressives pour soutenir la chaîne d'approvisionnement.

Pour plus d'informations sur Datametrex et d'autres informations sur l'entreprise, veuillez visiter le site Web de la Société à l'adresse www.datametrex.com.

Pour en savoir plus sur la façon dont notre IA est utilisée dans la cybersécurité, la télésanté et les véhicules électriques, visitez : https://www.youtube.com/watch?v=ApFk3sWAXtg.

