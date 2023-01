La Chine autorise quatre entreprises à reprendre leurs importations de charbon australien - sources

L'assouplissement partiel de l'interdiction d'importation de charbon intervient après que les ministres des affaires étrangères australien et chinois se soient rencontrés le mois dernier pour tenter de rétablir les relations diplomatiques glaciales entre les deux nations.

La Commission nationale du développement et de la réforme (NDRC) a convoqué China Datang Corp, China Huaneng Group, China Energy Investment Corporation et China Baowu Steel Group mardi pour discuter de la reprise des importations de charbon en provenance d'Australie, ont déclaré deux personnes connaissant bien le dossier.

Les entreprises seront autorisées à acheter du charbon australien uniquement pour leur propre usage, ont précisé les personnes.

La NDRC n'a pas répondu à une demande de commentaire. Les quatre entreprises citées n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire en dehors des heures de bureau.

La Chine a imposé des restrictions sur les produits de base australiens, dont le charbon et le vin, il y a un peu plus de deux ans, après que les relations entre Pékin et Canberra aient tourné au vinaigre sur plusieurs questions politiques et de santé publique.

L'Australie était le deuxième plus grand fournisseur de charbon à la Chine avant l'interdiction, représentant près de 30% des importations de charbon de la Chine, soit plus de 70 millions de tonnes d'approvisionnement. Les acheteurs chinois privilégient le charbon thermique et le charbon à coke de haute qualité.

"Certains négociants (chinois) ont commencé à demander les prix des cargaisons de février après la réunion de la NDRC", a déclaré l'une des personnes interrogées, ajoutant que les prix actuels du charbon australien restent intéressants pour les acheteurs chinois.

Le charbon thermique australien d'une valeur calorifique de 5 500 kilocalories se négociait à environ 135 $ la tonne sur une base franco à bord au 3 janvier, et devrait se négocier à environ 1 150 yuans (167,18 $) la tonne lorsqu'il atteindra la Chine.

Cela serait légèrement moins cher que le prix du charbon domestique de la Chine, qui est d'environ 1 200 yuans, selon les traders.

La livraison de charbon à coke la plus active de Chine a clôturé en baisse de 2,32 % plus tôt dans la journée de mercredi, en prévision d'une augmentation de l'offre en provenance d'Australie.

Baoshan Iron & Steel, une filiale cotée de Baowu Group, a déclaré le mois dernier à une plateforme d'investisseurs de la Bourse de Shanghai que "l'importation de charbon australien aura un effet positif sur l'approvisionnement en charbon et l'ajustement de la structure de la société, et réduira les coûts logistiques de notre base de Zhanjiang".

(1 $ = 6,8788 yuan renminbi chinois)