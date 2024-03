Le conseil d'administration de Datasoft Application Software (India) Limited, lors de sa réunion du 23 mars 2024, a approuvé la nomination de M. Karuppannan Tamilselvan (DIN : 09542029) en tant que directeur non exécutif et président de la société à compter du 23 mars 2024. M. Tamilselvan a 30 ans d'expérience dans le domaine de l'ingénierie et des opérations industrielles, ainsi que dans le secteur de la production.