Datatec Limited est spécialisé dans les prestations de services informatiques et de communication. L'activité s'organise autour de 3 pôles : - distribution de produits de réseaux, de sécurisation et de communication unifiée ; - édition de logiciels de gestion des infrastructures informatiques et de communication ; - prestations de services : notamment services d'intégration et de conseil. La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique du Nord (7,7%), Europe (50,2%), Asie-Pacifique (22,1%), Amérique latine (11,3%), Moyen Orient et Afrique (8,7%).

Secteur Services et conseils en informatique