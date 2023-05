Datrix annonce un partenariat entre Adapex et PremiumMedia360

(Alliance News) - Datrix Spa a annoncé qu'Adapex, la société AdTech du groupe, s'est associée à PremiumMedia360, une société américaine leader dans l'automatisation des données publicitaires qui applique ses solutions à certains des principaux réseaux de télévision américains, afin d'améliorer l'efficacité et la gestion des publicités sur le marché innovant de la télévision connectée (Connected TV).

La télévision connectée, ou CTV, fait référence aux appareils de télévision qui permettent la diffusion de contenus vidéo en continu, tels que Hulu, YouTube, Roku, Netflix et Apple TV. La publicité sur la TVC, explique la société dans une note, "est une forme de publicité numérique qui apparaît sur les téléviseurs intelligents ou les téléviseurs connectés à l'Internet, dans lesquels les publicités sont techniquement un sous-ensemble de la publicité OTT, c'est-à-dire un moyen de fournir du contenu web à la demande, en fonction des besoins du consommateur individuel de télévision".

Dans cette optique, "Adapex, une société américaine du groupe Datrix et un leader dans les opérations de publicité numérique visant à maximiser la monétisation par le biais de la publicité programmatique, a conclu des accords actifs avec les principaux réseaux d'éditeurs et agrégateurs de CTV et, dès 2022, a obtenu des résultats significatifs avec un chiffre d'affaires d'environ 5,8 millions d'euros pour l'ensemble du secteur de la monétisation des données, en hausse de 85 % par rapport à l'année précédente, dont 26 % étaient attribuables au segment CTV", peut-on lire dans la note.

La technologie de PM360 simplifie l'achat de CTV grâce à une connexion au réseau Adapex, qui élargira encore l'audience des réseaux de CTV avec lesquels il est possible d'opérer, augmentant ainsi la zone de chalandise et l'efficacité de la gestion des ADV.

Les acheteurs pourront alors "gérer les commandes de médias, le trafic des serveurs et les données de performance en un seul endroit, ce qui simplifiera le processus d'achat d'inventaire et les rapports de campagne. En outre, les données de campagne sont automatiquement rationalisées et rapprochées en temps réel, ce qui permet d'obtenir des rapports complets dans un tableau de bord facile à utiliser. Enfin, il sera possible de cibler les campagnes en utilisant les données de première partie et d'audience du réseau Adapex dans un environnement respectueux de la vie privée, offrant ainsi des expériences optimales aux consommateurs.

"Nous sommes ravis de nous associer à PM360 pour améliorer et simplifier le processus d'achat et de vente de l'inventaire CTV", a déclaré Andrew Moskowitz, Chief Revenue Officer d'Adapex . "Ce partenariat permettra à Adapex d'automatiser la transformation et la livraison des données, ce qui nous permettra de maximiser les opportunités de vente pour nos propriétaires de contenu CTV et d'offrir une solution agnostique aux agences partenaires."

"Notre partenariat avec Adapex apporte une image complète de la télévision et du CTV dans un tableau de bord unique où les acheteurs peuvent suivre la distribution de l'audience et les taux de dépenses des campagnes dans un seul écran", a déclaré Robert DeGennaro, président et chef de la direction de PremiumMedia360.

Datrix se négocie dans le vert de 2,4 pour cent à 2,52 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

