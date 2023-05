Datrix choisie par L'Oréal pour l'intelligence numérique et la science du marketing

(Alliance News) - Datrix Spa a annoncé mercredi avoir remporté l'appel d'offres de L'Oréal Italia pour les activités de Digital Intelligence & Marketing Science : le projet sera géré par ByTek, une société martech de Datrix spécialisée dans les solutions logicielles propriétaires d'Intelligence Artificielle pour mesurer et améliorer les performances marketing.

Pour la cinquième année consécutive, le leader du secteur cosmétique fait confiance à ByTek pour l'intelligence numérique et la recherche sur 16 marques et quatre divisions, basées sur les piliers Search, Data & Editorial, visant à positionner et à optimiser les propriétés numériques italiennes de L'Oréal, y compris Vichy, La RochePosay, SkinCeuticals, L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline, Tesori di Provenza, Lancôme, Kiehl's, Biotherm, L'Oréal Professionnel et RedKen.

Les verticales stratégiques sur lesquelles le projet est structuré sont essentiellement trois : Market Intelligence, pour avoir une image complète du scénario de marché, de l'analyse de marché à la modélisation du marketing mix, de l'analyse d'intérêt à l'analyse de conversion ; Search Intelligence & Content Strategy, pour maximiser le trafic et le positionnement grâce à une collecte de données de recherche externes et de données de trafic et de visibilité internes, intégrées avec les priorités de la marque ; Data Governance, soutenant la mise en œuvre technique du suivi avec des contrôles de qualité continus pour garantir la solidité des données collectées.

Ces verticales sont complétées par des activités complémentaires, telles que CRO Analysis & A/B testing, AI generated content et des sessions de formation pour les équipes de L'Oréal, en particulier, des formations Google Analytics et des sessions de montée en compétences sur des problématiques digitales innovantes.

"Nous sommes fiers de cette confirmation de haut niveau, qui s'inscrit dans le contexte d'un taux de rétention de 100% d'ici 2021, avec pas moins de 11 de nos 15 principaux clients martech déjà confirmés pour 2023, commente Mauro Arte, cofondateur et COO de Datrix. Notre capacité est d'activer des technologies complexes sans que cette complexité soit perçue par le client, qui obtient exclusivement les bénéfices de l'efficacité générée par nos solutions".

Travailler avec un groupe comme L'Oréal est passionnant car cela nous permet de vraiment innover ensemble et d'introduire des outils technologiques pour soutenir la stratégie, comme l'IA générative réellement intégrée dans la stratégie de contenu, dans les flux de travail de l'entreprise", a expliqué Paolo Dello Vicario, PDG de ByTek. "En outre, nous nous concentrons sur la collaboration avec les marques pour exploiter les données de première partie et pour collecter des données de recherche afin d'intercepter de nouvelles opportunités de marché".

Les actions de Datrix ont clôturé mercredi en hausse de 3,4 %, à 2,44 euros par action.

