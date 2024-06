(Alliance News) - Datrix Spa a annoncé un partenariat stratégique international entre sa filiale Datrix AI Solutions MENA et Sharaf Future LLC, dans le but de distribuer et de commercialiser ses produits et solutions technologiques basés sur l'IA dans la région du Moyen-Orient.

Sharaf Future General Trading, filiale à 100 % de Sharaf HQ, distribue des produits de tiers, notamment d'entreprises italiennes, en promouvant la commercialisation et en organisant la distribution de produits et de technologies innovants destinés, en particulier, aux secteurs de la vente au détail, de la fabrication et des services publics au Moyen-Orient.

Datrix mettra en commun l'expertise combinée de ses différents secteurs d'activité, avec un accent particulier sur les solutions Martech pour les marchés de la vente au détail, de la grande distribution, du commerce électronique, des voyages, des produits de grande consommation, de la banque et des services publics.

La solution avec laquelle le groupe entame cette collaboration est Audience AI, qui utilise les données de première main des entreprises pour effectuer des segmentations avancées et appliquer des algorithmes d'IA afin d'identifier les intérêts, d'effectuer un scoring prédictif des prospects et de la propension à consommer, et de prédire la valeur à vie des utilisateurs afin d'activer des groupes spécifiques par le biais de campagnes médiatiques directes et payantes.

Sharaf soutiendra Datrix dans la commercialisation de produits et de services sur le territoire des Émirats arabes unis, en identifiant les parties prenantes et en présentant le groupe à la direction des entreprises concernées, ainsi qu'en l'aidant dans la phase de contrat de vente/fourniture.

"Cet accord avec Sharaf poursuit ainsi le chemin de la collaboration stratégique sur le marché des Émirats qui a commencé en mars 2023 avec Seed Group", lit-on dans le communiqué de l'entreprise.

"En effet, le marché du Moyen-Orient joue un rôle de plus en plus crucial pour Datrix afin d'étendre la distribution de ses solutions et services d'IA visant la croissance des entreprises basée sur les données", conclut la note.

Datrix progresse de 3,5 % à 1,62 euro par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.