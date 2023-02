Datrix nomme Enrico Zio comme nouveau directeur scientifique du groupe

(Alliance News) - Datrix Spa a annoncé mardi la nomination d'Enrico Zio comme nouveau directeur scientifique du groupe.

Cette nomination fait suite à l'acquisition par Datrix d'Aramis Srl annoncée le 1er février, une opération qui combine les précieuses compétences d'Aramis et de 3rdPlace, qui faisaient déjà partie du groupe Datrix, et donne forme au nouvel acteur "Aramix", dont l'objectif principal est de développer des modèles de science des données descriptifs, prédictifs et prescriptifs, qui appliquent l'IA à la gestion et aux processus industriels pour les rendre plus efficaces.

Enrico Zio, ancien président et directeur scientifique des activités de recherche et de développement menées par Aramis, est une personnalité de premier plan sur la scène académique internationale, auteur et coauteur de sept livres et de plus de 500 articles dans des revues internationales ; il est également président et vice-président de plusieurs conférences internationales, rédacteur associé et arbitre de plusieurs revues internationales. En 2020, Zio s'est vu décerner le prix international Humboldt Research Award, l'un des prix de recherche les plus prestigieux au monde pour les disciplines scientifiques. Depuis des années, il figure dans la liste des 2 % des meilleurs scientifiques du monde, établie par l'université de Stanford sur la base d'indicateurs de quantité, de qualité et d'impact du travail scientifique produit.

"L'entrée d'Enrico Zio dans le groupe Datrix contribue à un renforcement significatif des compétences de l'entreprise, offrant la possibilité de faire face à des contextes de plus en plus complexes et compétitifs, tant en Italie qu'à l'étranger. Dans le même temps, la réalité nouvelle et innovante d'Aramix - dirigée par le principal Andrea Ronchi - permettra de mettre à profit la profonde expertise acquise par Aramis au cours de nombreuses années de recherche scientifique et de développement industriel, en complète synergie technique avec les excellentes compétences en informatique et en Machine Learning & Model Serving démontrées sur le terrain par Datrix", explique la société.

Le PDG de Datrix, Fabrizio Milano d'Aragona, a commenté : "L'arrivée d'un professionnel et d'un scientifique de l'expérience et de l'expertise d'Enrico Zio nous donne certainement une force supplémentaire, et nous permettra également de capitaliser sur l'intégration des profondes compétences acquises par Aramis au cours de nombreuses années de recherche scientifique et de développement industriel avec les excellentes compétences informatiques et de Machine Learning & Model Serving démontrées sur le terrain par Datrix, en parfaite synergie avec la vision et la mission stratégiques du groupe".

"Datrix devient ainsi encore plus un leader dans le domaine de l'innovation, se proposant comme un partenaire compétent pour répondre aux besoins du monde industriel contemporain et futur également, tout en renforçant sa contribution à la recherche grâce à sa relation de plus en plus étroite avec les universités et les centres de recherche, et en augmentant encore sa capacité à attirer et à former de nouveaux talents".

L'action de Datrix reste inchangée à 2,40 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

