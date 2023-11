(Alliance News) - Datrix Spa a annoncé jeudi qu'elle avait remporté un important appel d'offres européen - Horizon Europe - dans le domaine de l'IA pour les soins de santé.

Le projet de recherche s'appelle "Better", acronyme de Better Real-World Health-Data Distributed Analytics Research Platform, et vise à créer une plateforme conviviale que les médecins des hôpitaux européens pourront utiliser pour visualiser les données des patients - comparables et filtrables par pathologie ou paramètres génétiques - et entraîner des modèles prédictifs, tout en respectant les réglementations les plus strictes au niveau mondial en matière de confidentialité des informations de santé, le tout grâce à une approche d'apprentissage fédéré et d'IA distribuée.

Un financement total de 10 millions d'euros a été alloué au niveau européen, dont environ la moitié sera utilisée pour le séquençage génétique, la composante génétique étant essentielle dans les maladies analysées, réparties en trois macro-domaines et autant d'applications : les maladies pédiatriques rares, les troubles du spectre autistique chez l'enfant et l'adolescent, et les déficiences visuelles congénitales, avec un accent sur les maladies de la rétine.

Le projet a été officiellement approuvé en août de cette année et démarrera le 1er décembre.

"Il s'agit d'une étape importante franchie par Datrix, qui confirme la capacité du groupe à être à la frontière de l'innovation, à attirer des ressources financières importantes de la Commission européenne et à prouver son leadership dans les projets d'innovation en tant que coordinateur d'un consortium prestigieux composé d'universités internationales, de centres de recherche et d'instituts cliniques", a déclaré Fabrizio Milano d'Aragona, cofondateur et directeur général de Datrix.

"Outre l'accès à des actifs technologiques innovants et l'acquisition d'une expertise sur des sujets d'avant-garde, le projet Better nous permettra d'approfondir nos recherches, déjà en cours, sur l'apprentissage fédéré, une nouvelle approche du monde de l'IA, qui apporte de la valeur à la société. La gestion fédérée des données permet de dépasser les limites imposées par les réglementations en matière de protection de la vie privée et de mettre en commun les informations sur les patients et ce que la composante génétique peut nous apprendre sur la prévention, le diagnostic à temps et le traitement de nombreuses maladies, y compris les plus graves".

L'action de Datrix est en hausse de 1,7 %, à 1,83 euro par action.

