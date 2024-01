(Alliance News) - Les titres suivants sont les plus et les moins performants sur Italy Growth jeudi après-midi à Piazza Affari.

GAGNANTS

Neosperience grimpe de 12% à 1,92 euros par action avant de passer aux enchères de la volatilité. Le titre a progressé de 8,8 % au cours du dernier mois, de 1,9 % au cours de l'année écoulée, mais a cédé 0,5 % au cours des six derniers mois.

Ecosuntek se porte également bien, avec une hausse de 9,0 % à 24,30 euros par action. L'action poursuit une tendance haussière qui lui a permis de gagner 25 % au cours du dernier mois, 45 % au cours des six derniers mois et environ 22 % au cours de l'année dernière.

Datrix est également en hausse, de 7,7 % à 2,10 euros par action. La société a annoncé mercredi la nomination de Martina Costa au poste de CMO du groupe, sous la responsabilité directe de Fabrizio Milano D'Aragona, PDG et cofondateur de Datrix.

LOSERS

Gibus est en queue de peloton et abandonne 6,9% à 11,45 euros par action. L'action a chuté de 1,3 % au cours des trente derniers jours et de 24 % au cours de l'année écoulée. La société a récemment annoncé qu'elle avait terminé l'année 2023 avec des revenus de 91,4 millions d'euros, en hausse de 8,8% par rapport aux 83,9 millions d'euros de l'année précédente.

La performance de 2023 est principalement attribuable à la contribution du groupe Leiner, acquis le 30 septembre 2022 et consolidé à partir du 1er octobre de la même année : la transaction a permis de consolider le modèle d'affaires du groupe et d'accroître la pénétration sur les principaux marchés européens, à savoir l'Allemagne et le Benelux.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

