La Mib tombe dans la zone 26 900 ; la Terna est la plus performante

(Alliance News) - L'indice FTSE Mib a légèrement baissé à environ 26 950 mercredi, prolongeant ses pertes pour la deuxième session consécutive. Le sentiment du marché est resté assez faible, les craintes d'un ralentissement de l'économie mondiale et d'une inflation élevée continuant de préoccuper les opérateurs.

Sur le front de la politique monétaire, dans l'outil FedWatch de la plateforme du CME Group, qui utilise des contrats à terme également basés sur le taux réel des fonds fédéraux ou EFFR, la principale hausse de taux pour la réunion du 3 mai a une probabilité de 58 % pour une confirmation dans la fourchette de 475/500 points de base.

En revanche, la probabilité d'une augmentation dans la zone 500/525 points de base, soit une augmentation équivalente à 25 points de base, est de 42 %. L'objectif actuel se situe entre 475 et 500 points de base.

Le FTSE Mib est donc dans le rouge de 0,3 % à 26 943,65. L'indice - qui affiche un ratio put/call de 0,72 - a touché un plus bas de 26 894 et un plus haut de 27 081.

Parmi les plus petites cotations, le Mid-Cap était en baisse de 0,2 % à 43 577,46, le Small-Cap était dans le rouge de 0,2 % à 29 798,31 et l'Italie Growth était dans le vert de 0,2 % à 9 443,18.

En Europe, le CAC 40 à Paris perd 0,3 %, le FTSE 100 à Londres est le seul à augmenter et gagne 0,3 %, tandis que le DAX 40 à Francfort est dans le rouge de 0,4 %.

Sur la liste principale de Piazza Affari, Terna a été l'une des valeurs les plus performantes, avec une hausse de 2,4 % pour atteindre 7,86 euros.

Parmi les valeurs haussières, Leonardo a progressé de 1,3 % à 11,19 euros, dans sa troisième séance haussière si elle est confirmée à la clôture.

Ferrari s'est également bien comportée, l'action du Cavallino augmentant de 1,8 % à 252,60 euros après un gain de 0,2 % sur la journée.

Iveco Group a chuté de 2,9% à 8,17 euros par action, se dirigeant vers sa quatrième séance de baisse.

Du côté des valeurs moyennes, Brunello Cucinelli est en bonne forme depuis la cloche, en hausse de 2,9% après deux séances terminées en tendance baissière.

Le camp des acheteurs l'emporte également sur Iren, qui progresse de 2,6% après deux séances dans le rouge et des actifs depuis le début de l'année en hausse à 23%.

Industrie De Nora recule de 4,7% à 17,61 euros par action. Snam - en hausse de 2,1% - a annoncé avoir finalisé la vente de 11,5 millions d'actions ordinaires d'Industrie De Nora Spa à des investisseurs institutionnels. Les actions ont été vendues au prix unitaire de 17,08 EUR, pour un montant total de 196 millions EUR. Initialement, 10 millions d'actions devaient être vendues mais, en raison de la forte demande des investisseurs, ce nombre a été porté à 11,5 millions.

Brembo, d'autre part, a chuté de 2,4 % pour atteindre 13,54 EUR par action, brisant ainsi une tendance haussière de cinq séances.

Du côté des petites capitalisations, SS Lazio a bien progressé, affichant un gain de 2,8 % après les deux séances haussières précédentes. Le club capitolin a annoncé qu'il avait définitivement acquis les droits sur les performances sportives du joueur Diego Luis Gonzalez Alcaraz, auprès du FC Celaya, affilié à la Fédération mexicaine de football. La vente définitive comprend un montant fixe de 1,1 million d'euros à payer en deux fois. Des primes pouvant aller jusqu'à 1,5 million d'euros seront versées au FC Celaya si des conditions sportives convenues sont remplies.

En rouge, la couleur dominante de la liste, Gequity abandonne 8,0 %, se plaçant en queue de peloton.

Bioera est également à la traîne, chutant de 3,9% à 0,12 EUR après avoir atteint un plus bas de 52 semaines à 0,1190 EUR.

Parmi les PME, FAE Technology prend la tête avec un gain de plus de 14%, augmentant sa capitalisation boursière de plus de 52% sur la semaine.

SolidWorld Group - en hausse de 3,6 % - a annoncé mardi l'élargissement de son actionnariat et de son flottant avec l'entrée de deux investisseurs institutionnels de premier plan, suite à l'achat à son partenaire Redfish 4 Listing de 99 750 actions ordinaires, représentant 1,2 % du total des actions ordinaires en circulation et 0,9 % du capital social. Les actions achetées par les deux investisseurs institutionnels correspondent respectivement à 0,04 % et 1,2 % des actions ordinaires en circulation de SolidWorld Group.

Fenix Entertainment, d'autre part, a chuté de 5,4 pour cent à 0,28 EUR par action, faisant l'objet de prises de bénéfices après le gain à deux chiffres de la veille.

Datrix, d'autre part, a chuté de 3,8 pour cent, après la baisse de 4,8 pour cent de la veille.

À New York - dans la nuit européenne - le Dow Jones a clôturé dans le rouge de 0,7 pour cent, le S&P en baisse de 0,6 pour cent, tandis que le Nasdaq a chuté de 0,5 pour cent.

En Asie, les bourses de Shanghai et de Hong Kong étaient fermées pour cause de jours fériés, tandis que le Nikkei a chuté de 1,7 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0953 USD contre 1,0955 USD à la clôture de mardi. En revanche, la livre valait 1,2488 USD contre 1,2500 USD hier soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 85,40 USD contre 83,98 USD mardi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 2 024,43 USD l'once contre 2 021,55 USD l'once à la clôture d'hier.

Sur le calendrier économique de mercredi, à 0945 CET, ce sera le tour de l'indice PMI des services en Italie. Cinq minutes plus tard, ce sera le tour de la France, de l'Allemagne et à 1000 CET de la zone euro.

Les mêmes données seront publiées à 10h30 CET pour le Royaume-Uni. À 1100 CET, l'Italie publiera le chiffre des ventes au détail.

À 1300 CET, des États-Unis, l'accent sera mis sur le rapport du marché hypothécaire, à 1415 CET les données de l'ADP et à 1430 CET la balance commerciale.

À 1545 CET, toujours en provenance des États-Unis, arrivera le PMI tertiaire et, à 1630 CET, les stocks de pétrole, le rapport de l'EIA et l'inventaire de Cushing.

Les bourses de Shanghai et de Hong Kong seront fermées pour cause de vacances nationales.

