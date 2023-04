Le Mib dans le vert avant Pâques ; l'Asie en baisse

(Alliance News) - Les marchés boursiers européens ont été en hausse lors de la quatrième séance de la semaine, rejoints par Milan, avant la pause prévue pour les vacances de Pâques.

Sur le plan macroéconomique, le secteur des services chinois a continué à se redresser en mars, selon les dernières données d'enquête publiées jeudi. L'indice Caixin des directeurs d'achat du secteur des services a atteint 57,8 points en mars, contre 55,0 en février, franchissant ainsi le seuil des 50 points qui sépare l'expansion de la contraction.

Cela montre une forte accélération du rythme de croissance, marquant la plus forte expansion observée depuis novembre 2020 et le troisième mois consécutif de croissance.

Ainsi, le FTSE Mib, a marqué une hausse de 17,50 points, après avoir clôturé en baisse de 0,6 pour cent à 26 867,39 hier soir.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a progressé de 15,00 points, le CAC 40 de Paris de 7,80 points et le DAX 40 de Francfort de 11,50 points.

Parmi les plus petites valeurs, le Mid-Cap a clôturé en baisse de 0,4 % à 43 494,47 mercredi, le Small-Cap a cédé 0,5 % à 29 704,90, tandis que l'Italie Growth a perdu 0,1 % à 9 416,46.

Sur la liste principale de Piazza Affari hier soir, Snam s'est le mieux comportée, avec une hausse de 2,7 %, après avoir annoncé que la vente de 11,5 millions d'actions ordinaires d'Industrie De Nora à des investisseurs institutionnels avait été finalisée.

Les actions ont été vendues au prix unitaire de 17,08 euros, pour un montant total de 196 millions d'euros. Initialement, 10 millions d'actions devaient être vendues, mais en raison de la forte demande des investisseurs, ce nombre a été porté à 11,5 millions.

L'ensemble du secteur de l'énergie a également progressé, avec une hausse de 2,3 % pour Terna, de 2,2 % pour Hera et de 2,1 % pour Italgas.

Parmi les baissiers, Interpump Group, en baisse de 6,5%, Iveco dans le rouge de 5,7% et Pirelli & C en baisse de 4,6% le jour de l'échéance des comptes.

Du côté des valeurs moyennes, Iren a pris la tête avec 4,2% après avoir reçu un prêt de 150 millions d'euros de la BEI.

Technogym a clôturé dans le vert de 0,3% - la société a annoncé la semaine dernière un bénéfice ajusté de 66,1 millions d'euros en 2022, en hausse de 14,9 millions d'euros par rapport à 51,2 millions d'euros en 2021. Le conseil d'administration a également proposé la distribution d'un dividende de 0,25 EUR par action pour un total de 50 millions EUR. L'année précédente, le dividende était de 0,16 EUR par action.

Le total des revenus consolidés s'est élevé à 721 millions d'euros, contre 611 millions d'euros en 2021.

Buzzi Unicem a baissé, dans le rouge de 2,6%.

Du côté des petites capitalisations, SS Lazio a bien progressé, affichant un gain de 3,2% après les deux précédentes séances de hausse. Le club capitolin a annoncé qu'il avait définitivement acquis les droits sur les performances sportives du joueur Diego Luis Gonzalez Alcaraz, auprès du FC Celaya, affilié à la Fédération mexicaine de football. La vente définitive comprend un montant fixe de 1,1 million d'euros à payer en deux fois. Des primes pouvant aller jusqu'à 1,5 million d'euros seront versées au FC Celaya si les conditions sportives convenues se réalisent.

Le conseil d'administration de Gas Plus - en baisse de 1,2 % - a approuvé les états financiers consolidés pour 2022, qui se sont soldés par un bénéfice net de près de 3,4 millions d'euros, contre 3,1 millions d'euros l'année précédente. Les revenus pour 2022 ont atteint 235,4 millions d'euros, comparativement à 84,8 millions d'euros en 2021, soit une augmentation de 178 %.

Monrif a clôturé dans le vert de 1,3%.

Vincenzo Zucchi a perdu 0,8%, après avoir annoncé qu'il avait conclu la vente de son activité de vente au détail à sa filiale Bassetti Italia Srl. L'unité commerciale comprend un ensemble d'actifs et de passifs liés aux magasins, aux points de vente et aux points de vente, aux employés, aux contrats et aux autres relations juridiques. Sa valeur a été déterminée sur la base des actifs et des passifs de l'unité commerciale au 31 décembre 2022 et s'élève à 6,4 millions d'euros.

Parmi les PME, Redelfi a cédé 0,4 %, après avoir annoncé mercredi qu'elle avait vendu une participation de 49 % dans Piano Green Srl à Santagata 1907 Spa, qui était également un actionnaire fondateur de Piano Green, par l'intermédiaire de sa filiale suisse Green Earth SA. Redelfi, par l'intermédiaire de Green Earth, reste actionnaire de Piano Green à hauteur de 10 %, tandis que Santagata 1907 passe à 62,5 %, FOS Spa reste à 24 % et Fabienne Moretta détient les 3 % restants. Le maintien d'une participation minoritaire reflète toutefois "la conviction de la qualité du projet réalisé par Piano Green, dont l'objectif est de contribuer à un avenir plus durable et productif, en ligne avec les valeurs ESG partagées par Redelfi", a expliqué Redelfi.

Sebino - en hausse de 15% - a annoncé que Sebino Holding, un véhicule contrôlé par Seta Holding, a signé un accord préliminaire pour acquérir 85% de Sebino. Sous réserve de l'achèvement de la prise de contrôle, une offre publique d'achat obligatoire sera lancée sur les actions restantes de Sebino, pour un prix par action de 7,20 euros.

À New York, dans la nuit européenne, le Dow Jones a progressé de 0,2 %, le Nasdaq a cédé 1,1 %, tandis que le S&P 500 a reculé de 0,3 %.

En Asie, le Hang Seng a clôturé dans le rouge de 0,3 pour cent, le Shanghai Composite a reculé de 0,2 pour cent, tandis que le Nikkei a clôturé en baisse de 1,2 pour cent.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0898 USD contre 1,0922 USD à la clôture de mercredi. La livre, quant à elle, valait 1,2452 USD contre 1,2474 USD mercredi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 84,72 USD contre 84,89 USD mercredi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 2 016,03 USD l'once contre 2 038,75 USD l'once à la clôture de mardi.

Sur le calendrier économique de jeudi, à 0930 CEST viennent les données sur le secteur de la construction en Italie, en Allemagne, en France, dans la zone euro et au Royaume-Uni.

Outre-mer, à 1430 CEST, ce sera le tour des demandes d'allocations de chômage.

Parmi les sociétés cotées sur la Piazza Affari, les résultats de Greenthesis sont attendus.

