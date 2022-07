DATRON : Une inauguration DATRON sous le signe de la technique et de la bonne humeur !

[Link] Michael Daniel, CEO de DATRON AG et DATRON France, et de Stéphanie GOUTTEGATTE, Directrice des Opérations

C'est entourée de ses clients, partenaires et de la maison-mère DATRON AG que la filiale DATRON France a inauguré son nouveau site les 30 juin et 1er juillet 2022.

Deux journées riches en échanges, démonstrations et moments de partage tant professionnels qu'amicaux !

Une inauguration réussie, qui a réuni autour des centres UGV DATRON, dans un cadre magnifique à la hauteur des ambitions de la filiale, les partenaires FAO et accessoires et les clients DATRON qui ont choisi une technologie à leur image : innovante, productive et performante !

Le comité de direction de DATRON AG a une fois de plus témoigné d'un soutien sans faille à sa filiale : la direction de l'entreprise, qui compte presque 300 personnes sur le site de Darmstadt, près de Francfort, est ravie de l'aménagement des nouveaux locaux dont elle a fait l'acquisition en 2020.

Un appui sans faille de DATRON AG

Après les discours de Michael Daniel, CEO de DATRON AG et DATRON France, et de Stéphanie GOUTTEGATTE, Directrice des Opérations, plusieurs clients sont venus témoigner de leur utilisation des centres UGV DATRON pour leurs applications : « De la gravure haut de gamme à l'usinage pour le médical, en passant par l'usinage de prototypes et pièces variées…. Nos clients nous en ont mis plein la vue ! » se réjouit Stéphanie Gouttegatte.

En gage de remerciement et de porte-bonheur, selon la tradition Allemande, Michael Daniel a symboliquement offert à Stéphanie du pain et du sel, deux éléments qui ne doivent jamais manquer et sont de bon augure lors d'un déménagement.

Technique et convivialité

L'inauguration DATRON France, ce fut l'occasion de se rencontrer et de parler technique !

Après un déjeuner riche en échanges, place aux démonstrations…

Pas moins de 4 centres UGV en fonctionnement et 3 ateliers sur les logiciels de CFAO et accessoires, ainsi que sur les outils de coupe DATRON :

Usinage 4 axes et gravure laiton sur deux DATRON neo

En 3 axes comme en 4 axes, les clients ont pu constater la performance du plus compact des centres UGV DATRON.

Usinage d'un boitier électronique en aluminium sur la DATRON M8Cube

A l'origine de l'entreprise, DATRON fabriquait des pièces pour l'électronique : c'est pour cette activité de production de pièces variées qu'a été créé la première machine DATRON !

Le centre UGV DATRON M8Cube est un bel exemple de sa polyvalence et de sa modularité…

Usinage d'un bras de robot avec la DATRON MXCube

Un atout majeur du nouveau site, la possibilité d'accueillir la dernière-née de la famille : la DATRON MXCube.

Productive et précise, la DATRON MXCube a une fois encore épaté la galerie et suscité intérêt et enthousiasme !

Présentation des outils de coupe affûtés par DATRON

La meilleure des machines n'est rien sans de bons outils : les clients DATRON en témoignent !

Démonstration CFAO par les partenaires DATRON

MASTERCAM, partenaire historique de DATRON France, était présent pour présenter les fonctionnalités de son logiciel de CFAO et entre autres les stratégies dynamiques idéales pour les centres UGV DATRON.

APLICIT a présenté sa solution de gravure Carveco, reconnue comme solution leader dans le monde de la gravure.

Une inauguration complète, riche en échanges de qualité, qui a ensuite fait place à la détente avec une soirée au bord du Lac, et le lendemain, la découverte du plateau du Semnoz qui domine le lac d'Annecy, occasion d'acheter du fromage à la ferme, et un aperçu de la gastronomie Savoyarde !

DATRON France remercie ses clients, partenaires, amis et journalistes, ainsi que DATRON AG, non seulement pour leur présence, mais aussi d'avoir été les acteurs passionnés de cet évènement, témoignage d'un véritable esprit DATRON !

Contact : adv@datron.fr