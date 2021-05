DATRON next : Le logiciel de commande machine du futur

Visionnez le replay du webinaire DATRON next et découvrez le logiciel de commande DATRON next et son interface tactile, disponible sur tous les centres UGV DATRON.

L'Usinage Grande Vitesse devient accessible à tous !

Découvrez dans cette vidéo pourquoi l'interface DATRON next est le logiciel de contrôle machine le plus intuitif et performant du marché !

Vous utilisez votre machine DATRON aussi facilement que votre smartphone, quelles que soient vos applications.

Au programme :

Présentation de l'interface tactile DATRON next

Quelles sont les caractéristiques uniques de DATRON next ?

Présentation de l'interface DATRON next : gestion des programmes

Gestion d'outils performante, outils disponibles et accès au catalogue

Prises d'origine rapides et précises grâce à l'assistance d'une caméra associée au palpeur XYZ

Affichage des informations en temps réel : progression du programme, temps restant et statut machine



Démos d'usinage sur le centre UGV DATRON M8Cube

Demo d'usinage d'une plaque en aluminium

Démo d'usinage de pièces multiples

Démo de gravure



Présentation de l'option DATRON Live

Avec les applications DATRON Live, vous controlez votre production à distance sur votre ordinateur, tablette ou smartphone:

Vérifiez le statut de votre usinage avec votre smartphone

Surveillez à distance la production en cours : images, données, magasin d'outils



Avec ce logiciel de commande intuitif, vous révolutionnez votre production et votre travail quotidien !

Fini les pertes de temps en programmation de parcours manuelle ou dans les étapes de préparation pour lancer des Usinages Grande Vitesse parfaits.

Découvrez l'intégralité de nos webinaires et salons virtuels sur cette page : https://experience.datron.de/fr/datron-digital-experience-events-fr/

Pour plus d'informations sur DATRON next, consultez le site : https://www.datron.de/fileadmin/microsites/datron_next/index_fr.html#Home