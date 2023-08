Daetwyler Holding AG est un fournisseur industriel basé en Suisse de composants élastomères et électroniques critiques pour les soins de santé, la mobilité, la connectivité, l'industrie générale et l'industrie alimentaire et des boissons. La société opère à travers deux divisions. La division Healthcare Solutions propose des composants systémiques critiques pour les conteneurs et les systèmes d'administration de médicaments injectables et de diagnostics sur les marchés pharmaceutiques et médicaux. La division Industrial Solutions fabrique des composants critiques pour des applications sur les marchés de la mobilité, des connecteurs, de l'industrie générale et de l'alimentation et des boissons. Les entreprises de fabrication et de distribution sont principalement situées en Allemagne, en Italie, en Chine et aux États-Unis.

Secteur Pneumatiques