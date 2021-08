Dätwyler étoffe ses revenus et soigne sa rentabilité au premier semestre

Zurich (awp) - Dätwyler a signé une solide performance sur la première moitié de 2021, marquée par un rebond des ventes et de la rentabilité au-delà du niveau d'avant la crise sanitaire. Dans la foulée, le spécialiste des composants techniques et des solutions d'étanchéité de Suisse centrale a relevé ses objectifs annuels.

Le chiffre d'affaires net s'est étoffé de 20,8% en rythme annuel pour s'établir à 590,0 millions de francs suisses, porté par une croissance à deux chiffres dans quasiment tous les marchés. L'évolution est également positive (+8,0%) par rapport au premier semestre 2019, signale l'entreprise mercredi dans un communiqué.

Grâce à l'augmentation des ventes et à une stricte discipline en matière de coûts, le résultat avant intérêts et impôts (Ebit), ajusté de la perte liée à la cession de filiales, a bondi de plus de moitié (+53,3%) à 98,9 millions de francs suisses, pour une marge afférente de 16,8%, en hausse de 360 points de base (pb). Le bénéfice net s'est même envolé de 74,1% à 74,5 millions.

La copie rendue par le groupe uranais s'inscrit dans le haut de la fourchette des projections des analystes sondés par AWP, les ventes dépassant même les prévisions les plus optimistes.

Forte de ces résultats, la direction de Dätwyler a revu à la hausse ses ambitions, malgré les incertitudes liées à la pandémie, et vise désormais pour l'ensemble de l'exercice un chiffre d'affaires de plus de 1,15 milliard de francs suisses, ainsi qu'une marge Ebit supérieure à 16%. Auparavant, la barre était fixée à respectivement 1,1 milliard et 15%.

buc/al