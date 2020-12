Dätwyler prolonge son partenariat avec Nespresso

Zurich (awp) - Le conglomérat industriel Dätwyler a prolongé jusqu'en 2030 son contrat avec le spécialiste du café en capsules Nespresso. Le groupe uranais, qui coopère depuis 2006 avec la filiale du géant veveysan Nestlé, n'a pas détaillé les contours financiers de cet accord.

Le contrat comprend la production de capsules et de joints assurant l'étanchéité de ces dernières et prévoit une "hausse continue des volumes et du chiffre d'affaires", sans plus de précision, selon un bref communiqué de la société basée à Altdorf. Cette dernière renforce ainsi les capacités de son usine de Schattdorf.

