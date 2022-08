Dätwyler: renchérissement et acquisitions brident la rentabilité au 1er semestre

Zurich (awp) - Le spécialiste uranais des élastomères Dätwyler a enregistré sur les six premiers mois de l'année une poussée de croissance organique de près de 6%. Adjonction faite des récents rachats, la progression a atteint 11,7% pour un chiffre d'affaires de 541,5 millions de francs suisses. La rentabilité par contre a souffert du renchérissement, de frais liés aux acquisitions, ainsi que d'un effet décalé des augmentations tarifaires adoptées.

La marge avant charges d'intérêts et impôts (Ebit) s'est ainsi contractée de plus de trois points de pourcentage à 13,4%, quand le résultat afférent a été élagué d'un bon quart à 72,5 millions. Le bénéfice net a fondu de 23% à 57,4 millions, énumère un compte-rendu diffusé mercredi.

Les recettes et le bénéfice net s'inscrivent dans le haut des projections des analystes consultés par AWP. La rentabilité opérationnelle, elle, correspond au consensus compilé par l'agence.

La croissance a été largement alimentée par les deux divisions. Healthcare Solutions, qui produit notamment des opercules pour fioles de vaccins a étoffé sa contribution de 11,% à 265,7 millions. Industrial Solutions a généré 279,5 millions, en hausse de 12%.

Soulignant avoir posé avec l'acquisition de l'américain SR et du chinois Xinhui, ainsi qu'avec l'expansion des capacités en Inde, les bases d'une croissance rentable, le groupe d'Altdorf reconduit ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice. Le chiffre d'affaires total doit ainsi s'établir dans une fourchette de 1,15 à 1,20 milliard de francs suisses et la marge Ebit entre 13% et 16%.

