Dätwyler s'attend à une seconde moitié d'année compliquée

Zurich (awp) - Le spécialiste des élastomères Dätwyler prévient mercredi que sa rentabilité opérationnelle risquait de s'établir en 2022 dans le bas de ses propres estimations, déjà rabotées en mai, à l'occasion de la présentation de ses résultats à mi-parcours. La demande devrait rester vive dans l'ensemble, mais le renchérissement des coûts d'approvisionnement et frais d'intégration pour les récentes acquisitions vont continuer à brider la rentabilité.

L'industriel uranais a enregistré sur les six premiers mois de l'année une poussée de croissance organique de près de 6%. Adjonction faite des contributions sur deux mois de l'américain SR et sur quatre mois du chinois Xinhui, la progression a atteint 11,7% pour un chiffre d'affaires de 541,5 millions de francs suisses.

La marge avant charges d'intérêts et impôts (Ebit) s'est ainsi contractée de plus de trois points de pourcentage à 13,4%, quand le résultat afférent a été élagué d'un bon quart à 72,5 millions. Le bénéfice net a fondu de 23% à 57,4 millions, énumère un compte-rendu diffusé mercredi.

Les recettes et le bénéfice net s'inscrivent dans le haut des projections des analystes consultés par AWP. La rentabilité opérationnelle, elle, correspond au consensus compilé par l'agence.

Confiance limitée

La croissance a été alimentée par les deux divisions. Healthcare Solutions, qui produit notamment des opercules pour fioles de vaccins a étoffé sa contribution de 11% à 265,7 millions, quand Industrial Solutions a généré 279,5 millions, en hausse de 12%.

Soulignant avoir posé avec les récentes acquisitions et avec l'expansion de ses capacités en Inde, les bases d'une croissance rentable, le groupe d'Altdorf reconduit ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice. Le chiffre d'affaires total doit ainsi s'établir dans une fourchette de 1,15 à 1,20 milliard de francs suisses et la marge Ebit entre 13% et 16%.

Le vif essor des activités dans le domaine de la santé observé pendant la pandémie risque de s'amenuiser au fur et à mesure du tassement de la demande pour des vaccins Covid. A l'inverse, le segment Mobility doit retrouver des couleurs à la faveur d'un rétablissement au moins partiel de la production automobile.

Visibilité réduite, approvisionnement tendu et renchérissement risquent de constituer autant de gageures pour la seconde moitié de l'exercice aussi. Les frais d'intégration sont en outre devisés autour de 5 millions. "La marge Ebit se situera vraisemblablement plus proche de 13% que de 16% cette année", a prévenu en conférence de presse le directeur général (CEO) Dirk Lambrecht.

Les analystes se montrent partagés quant à l'appréciation de la volée de chiffres. Stifel salue ainsi un premier semestre solide, assorti de perspectives inchangées, tandis que Vontobel déplore des recettes décevantes à périmètre comparable et rappelle que les perspectives en question avaient été modérées en mai.

Baader Helvea, accueille pour sa part une performance robuste, compte tenu des défis géopolitiques et conjoncturels qui affectent le monde industriel.

A 13h00, la porteur Dätwyler cédait 1,5% à 214,75 francs suisses, à contre-courant d'un SPI en hausse de 0,22%.

jh/ck