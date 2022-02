Delesté des composants électroniques, Dätwyler renoue avec la croissance

Zurich (awp) - L'industriel uranais Dätwyler, plombé en 2020 par des cessions à pertes, a retrouvé l'an dernier la voie de la croissance et sensiblement amélioré sa rentabilité opérationnelle. La performance commerciale a certes été freinée par la contribution sur les neuf premiers mois de l'année du distributeur en ligne de composants électroniques Reichelt, mais le produit de la cession de ce dernier fin septembre a dopé l'excédent d'exploitation.

Le chiffre d'affaires s'est enrobé de 3,1% pour atteindre 1,10 milliard de francs suisses. Les 58,4 millions encaissés pour Reichelt ont fait bondir l'Ebit de plus de 80%, à 234,2 millions. Le bénéfice net a, lui, culminé à 194,0 millions de francs suisses, contre moins de 120 millions un an plus tôt, énumère le compte-rendu diffusé vendredi.

Fort de cette performance, le spécialiste des élastomères proposera à ses actionnaires un dividende par action au porteur de 4,20 francs suisses, agrémenté d'un franc tout rond sur un an. Les détenteurs de parts enregistrées se verront offrir 84 centimes par titre, contre 64 centimes un an auparavant. L'enveloppe dévolue à la rémunération des actionnaires passe ainsi de 54,4 millions à 71,4 millions.

La volée de chiffres présentée s'inscrit dans le haut des pronostics articulés par les analystes du consensus AWP, en matière de rentabilité notamment.

Le fossé de la crise remblayé

Hors contribution de Reichelt, les revenus des activités poursuivies ont enflé de 15,1% à 947,6 millions, quand l'Ebit s'est envolé de 23,2% à 160,4 millions à la faveur d'une extension de 1,1 point de pourcentage de la marge afférente, à 16,9%. Le bénéfice net a gagné 17,6% à 123,7 millions. Le groupe d'Altdorf revendique une performance opérationnelle supérieure à son niveau prépandémique, en terme de marge comme de valeur absolue.

Les deux grands débouchés du groupe ont contribué à ce solide rétablissement. Les solutions sanitaires, qui comprennent notamment la fabrication d'opercules pour les fioles de vaccins contre la Covid-19, ont étoffé leurs revenus de près de 16% à 466,8 millions. L'Ebit a progressé deux fois plus vite à 104,6 millions.

Les solutions d'étanchéité industrielles affichent une croissance de plus de 14% à 488,4 millions. L'Ebit n'a par contre gagné que 10,7% à 55,8 millions.

La direction confirme avoir désormais achevé le recentrage de l'entreprise sur les seuls élastomères. L'accent sera désormais exercé sur la croissance organique et d'éventuelles acquisitions ciblées, pour renforcer d'une part le coeur de métier et étendre de l'autre la présence géographique comme la palette de produits proposés.

La feuille de route à moyen terme demeure par ailleurs d'actualité, avec une croissance annualisée de 6% à 10%, avec une progression plus marquée encore en 2022. Le renchérissement des intrants risque toutefois de brider cette année la marge opérationnelle dans le bas de la fourchette visée de 18% à 21%.

Les analystes accueillent un millésime 2021 largement conforme à leurs attentes. Michael Foeth, chez Vontobel, décèle néanmoins une certaine décélération de la croissance et de la rentabilité sur la seconde moitié de l'exercice. Son confrère Christian Obst, de Baader Helvea, n'excluait pas des prises de bénéfice.

A 12h28, la porteur Dätwyler abandonnait 3,8% à 328,50 francs suisses, contrastant avec un SPI en hausse 0,44%.

jh/vj/ck/rq