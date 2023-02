Les hausses de coûts mettent Dätwyler sous pression en 2022

Zurich (awp) - Le groupe industriel uranais Dätwyler a affiché des ventes en hausse l'année dernière, mais la rentabilité s'est retrouvée sous pression en raison de la flambée des coûts. Du coup, le dividende proposé aux actionnaires a été revu en baisse.

Entre janvier et décembre dernier, le chiffre d'affaires de la société basée à Altdorf a progressé de 4,4% à 1,15 milliard de francs suisses. Hors effets de changes et la consolidation des recettes de QSR et Xinhui, les recettes ont même crû de 10,4%, dont un tiers proviennent du relèvement des prix, a détaillé Dätwyler jeudi dans un communiqué.

La rentabilité s'est par contre retrouvée sous pression, même si le groupe a relevé ses tarifs pour faire face à l'inflation. L'effet décalé de cette mesure s'est répercuté sur les marges. Le résultat d'exploitation (Ebit) a du coup baissé de 36,3% à 149,2 millions de francs suisses et la marge opérationnelle s'est contractée de 8,3 points à 13%.

Le bénéfice net s'est établi à 104,8 millions de francs suisses, en chute de 46% comparé à 2021.

Les actionnaires recevront un dividende de 3,20 francs suisses par action au porteur et de 0,64 franc par nominative au titre de 2022, à comparer avec respectivement 4,20 francs suisses et 0,84 franc pour 2021.

Alors que le chiffre d'affaires est très légèrement supérieur aux prévisions des analystes consultés par l'agence AWP, le bénéfice net, attendu à 113 millions, manque clairement le coche. Le dividende était quant à lui anticipé en moyenne à 4,03 francs suisses par action au porteur.

L'été dernier, Dätwyler avait pour sa part confirmé un objectif d'un chiffre d'affaires entre 1,15 et 1,20 milliard de francs suisses et une marge opérationnelle pour l'année 2022 entre 13% et 16%.

Pour 2023, la direction se veut prudente au regard des risques géopolitiques et sanitaires, notamment en Chine. Elle table sur une "amélioration du résultat", sans plus de détail. A moyen terme, l'entreprise a confirmé son objectif de ventes en croissance de 6-10% et une marge Ebit de 18% à 21%.

