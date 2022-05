Plombé par la guerre et la pénurie, Dätwyler modère ses ambitions à court terme

Zurich (awp) - Dätwyler a revu à la baisse ses ambitions de rentabilité pour l'exercice en cours. L'entreprise explique souffrir des "évènements géopolitiques des derniers mois", ainsi que de la pénurie persistante de composants électroniques dans l'industrie automobile et des mesures drastiques anti-Covid toujours en vigueur en Chine.

Alors que le renchérissement des intrants affecte l'ensemble de ses sites de production, "l'effet différé des hausses de prix prononcées et de la réduction des coûts se traduit par une pression temporaire sur les marges", souligne l'industriel de Suisse primitive mercredi dans un communiqué.

La direction table désormais pour l'ensemble de 2022 sur une marge opérationnelle (Ebit) de 13 à 16%. En février dernier, celle-ci visait encore une marge "dans le bas de la fourchette de 18 à 21% établie pour le moyen-terme".

Le chiffre d'affaires doit atteindre 1,15 à 1,20 milliard de francs suisses. Apurée de la contribution du distributeur de composants électroniques Reichelt et agrémentée de celles du chinois Yantai Xinhui Packing et de l'américain QSR, la croissance sur l'année en cours doit ainsi s'établir entre 21,4 et 26,6%, calculé pour AWP un porte-parole.

Chute de l'action

La feuille de route à moyenne échéance demeure inchangée et comprend toujours une croissance annuelle de 6 à 10%, que l'entreprise, assortie d'une marge Ebit de 18 à 21%.

En février, une semaine avant l'éclatement de la guerre un Ukraine, le groupe uranais avait fait état pour 2021 d'un retour à la croissance et d'une amélioration sensible de sa rentabilité opérationnelle. Le chiffre d'affaires s'était enrobé de 3,1% à 1,10 milliard de francs suisses, alors que les 58,4 millions encaissés pour Reichelt ont fait bondir l'Ebit de plus de 80%, à 234,2 millions.

L'avertissement sur résultats ne surprend pas outre-mesure Vontobel, dans un contexte de renchérissement des matières premières. La banque de gestion zurichoise considère en revanche que le coup de rabot de plus de trois points de pourcentage sur l'objectif de rentabilité opérationnelle risque de laisser des marques sur le cours de l'action.

La Banque cantonale de Zurich estime pour sa part que la reconduction des ambitions du groupe à plus longue échéance laisse augurer une efficacité, certes décalée dans le temps, des hausses de prix et des mesures d'économies pour atténuer le renchérissement des intrants.

A 13h00, la porteur Dätwyler décrochait de plus de 15% à 240,50 francs suisses, après avoir chuté jusqu'à 230,50 francs suisses et dans un SPI en retrait modéré de 0,21%.

buc/jh/lk/al