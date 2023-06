Dave & Buster's s'apprête à ouvrir 20 restaurants en Inde et en Australie

La chaîne de divertissement annonce un partenariat de franchise international avec Malpani Group et NightOwl Entertainment

DALLAS, 07 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dave & Buster's, chaîne suprême dans les domaines de la gastronomie, des boissons et du divertissement, annonce deux accords importants supplémentaires dans le cadre de ses plans d'expansion mondiale. Le premier accord inclut un partenariat portant sur 15 restaurants en Inde avec Malpani Group, tandis que le deuxième comprend un partenariat pour 5 restaurants avec NightOwl Entertainment Group en Australie. Ces alliances stratégiques marquent les deuxième et troisième accords de franchise multi-restaurants Dave & Buster's, implantant solidement la marque dans les régions APAC et MOA avec un total de 31 restaurants engagés dans son développement depuis l'annonce de ses plans d'expansion mondiale en 2022.



« Nous sommes heureux de faire équipe avec Malpani Group pour apporter l'expérience Dave & Buster's au consommateur indien, l'économie dynamique de l'Inde ayant classé le pays dans le top 5 mondial. Malpani Group, connu pour sa passion de l'innovation et sa croissance diversifiée, est en voie de dominer le secteur du divertissement intérieur et extérieur », a déclaré Antonio Bautista, directeur du développement international chez Dave & Buster's. Et d'ajouter : « De même, nous sommes heureux de joindre nos forces à celles de NightOwl Entertainment Group, une société avant-gardiste dans les domaines de l'hôtellerie et du divertissement, qui révolutionne le secteur en Australie. Le marché dynamique australien présente une importante opportunité de croissance, et NightOwl Entertainment Group, qui est réputé pour son approche innovante, constitue le partenaire idéal pour notre marque. Nous avons hâte d'apporter notre expérience sans égale du divertissement à ce marché dynamique. »

Jai Malpani, directeur de Malpani Group, a exprimé son enthousiasme pour ce partenariat. « Nous sommes ravis de faire équipe avec Dave & Buster's, une marque établie à l'historique éprouvé dans le secteur du divertissement », a déclaré M. Malpani. « Selon nous, son expertise en divertissement familial et en expériences gastronomiques complètera notre portefeuille, et nous sommes impatients de collaborer avec succès. »

David Heaton, le fondateur et PDG de NightOwl Entertainment, a également fait part de son enthousiasme pour ce partenariat. « Nous sommes incroyablement heureux de faire équipe avec la marque qui fait figure de pionnier du divertissement localisé et qui reste la référence dans ce domaine à l'échelle mondiale », a commenté M. Heaton. « Nous sommes persuadés qu'ensemble, nous apporterons des expériences inégalées à nos clients. »

Dave & Buster's a mis en œuvre plusieurs initiatives stratégiques pour assurer une expansion mondiale fructueuse, notamment une empreinte personnalisable sur mesure visant à répondre aux exigences spécifiques du marché et la localisation d'offres de menus présentant une forte résonance régionale afin de satisfaire aux préférences et aux goûts locaux. La société a également introduit un modèle tarifaire dynamique exclusif permettant de proposer des options de prix flexibles, lancé des programmes marketing mondiaux démographiquement agnostiques mais localement exécutables, et mis en œuvre des bouquets et stratégies de divertissement uniques pour se différencier sur le marché.

Dave & Buster's se réjouit aussi de proposer à ses clients des divertissements localisés et des programmes tard le soir, en plus de présenter des expériences immersives visant à améliorer l'engagement client dans le domaine compétitif de la socialisation. Grâce à ces initiatives, Dave & Buster's a la certitude de fournir une expérience exceptionnelle à ses clients mondiaux.

Fondée en 1982 et basée à Coppell, au Texas, la société Dave & Buster's Entertainment, Inc., est le propriétaire et l'opérateur de 200 sites en Amérique du Nord qui offrent des expériences de divertissement et de restauration de premier plan aux clients par le biais de deux marques distinctes : Dave & Buster's et Main Event. Dave & Buster's possède 152 restaurants dans 41 États, à Porto Rico et au Canada et offre aux clients la possibilité de « prendre un verre, se restaurer et se divertir », dans un seul et même endroit. Chaque restaurant propose une carte avec un grand choix d'entrées et de hors-d'œuvre, une sélection complète de boissons alcoolisées et non alcoolisées, ainsi qu'une vaste palette d'attractions de divertissement axées sur les jeux et le visionnage de sports en direct et d'autres événements télévisés. Main Event exploite 52 centres dans 17 États du pays, et propose un bowling de pointe, des jeux de laser, des centaines de jeux d'arcade et de réalité virtuelle, ce qui en fait le lieu idéal pour permettre aux familles de jouer ensemble et de créer des souvenirs. Pour tout complément d'information sur chaque marque, veuillez consulter les sites www.daveandbusters.com et www.mainevent.com

Malpani Group, basé à Sangamner, est une maison d'affaires très diversifiée dont les centres d'intérêt s'étendent des énergies renouvelables aux produits de grande consommation, en passant par l'immobilier et bien d'autres domaines. Cependant, les réussites du groupe vont bien au-delà de son portefeuille d'entreprises diversifié. Malpani Group s'est toujours engagé en faveur de la satisfaction client et de la responsabilité sociale, et cela a été la clé de sa croissance phénoménale.

Malpani Group est actuellement l'un des plus importants propriétaires et opérateurs de parcs aquatiques et d'attractions d'Inde. Il exploite Imagicaa, le plus grand parc à thème et aquatique d'Inde, ainsi que cinq autres parcs dans le pays. Ses parcs d'attractions et aquatiques sont devenus des destinations populaires pour les familles, les amateurs de sensations fortes et les touristes, offrant une expérience unique et immersive pour tous les âges. De par son engagement indéfectible en faveur de l'excellence et de la satisfaction client, Malpani Group a établi une nouvelle norme de responsabilité sociale et de réussite commerciale, reflétant sa solide conviction selon laquelle il faut rendre la pareille à la société.

Établi en 2008, NightOwl Entertainment est l'un des groupes hôteliers les plus importants de Perth. Il exploite plusieurs établissements à travers Perth et en construit bien d'autres à l'échelle nationale ! Chacun a une identité et une cible démographique bien distinctes. Œuvrant dans le secteur des pubs et clubs, ainsi que des sites de divertissement désormais, il pratique une philosophie d'entreprise solide et possède l'un des systèmes de gestion des plus sophistiqués de l'industrie, avec des procédures et processus centralisés, des analyses de données respectant les meilleures pratiques et une formation interne du personnel sur mesure.

