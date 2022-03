DeSantis, en Floride, oppose son veto à la carte du Congrès de l'État et demande aux législateurs de réessayer.

Le résultat final en Floride, qui ajoutera un 28e district cette année en fonction de la croissance démographique, pourrait avoir un impact significatif sur la bataille pour le contrôle du Congrès lors des élections de mi-mandat de novembre.

Les républicains n'ont besoin de retourner que cinq sièges pour obtenir la majorité à la Chambre des représentants des États-Unis et permettre au parti de bloquer une grande partie du programme du président démocrate Joe Biden.

La Floride est l'un des cinq États qui n'ont pas terminé leur redécoupage du Congrès, qui a lieu une fois par décennie. Dans la plupart des États, les législateurs contrôlent le processus, ce qui conduit fréquemment à un gerrymandering partisan, dans lequel les frontières des districts sont manipulées pour donner un avantage à un parti lors des élections.

Les démocrates pourraient finir par gagner un ou deux sièges à travers le pays grâce au redécoupage, selon Dave Wasserman, expert en redécoupage chez Cook Political Report. Au départ, on s'attendait à ce que les républicains utilisent leur contrôle d'États clés pour s'assurer un avantage national.

Les démocrates ont bénéficié de décisions de justice favorables dans des États tels que la Caroline du Nord et la Pennsylvanie qui ont rejeté les cartes soutenues par les républicains. Le parti a mis en œuvre ses propres gerrymanders agressifs dans des États tels que New York et l'Illinois.

Mais les démocrates restent les outsiders pour maintenir une majorité à la Chambre, étant donné les taux d'approbation médiocres de Biden et le fait que le parti du président perd généralement des sièges lors des élections de mi-mandat.

DeSantis, qui se représente cette année et qui est largement considéré comme un candidat de premier plan à la Maison Blanche en 2024, avait auparavant pris la mesure inhabituelle de proposer sa propre carte du Congrès comme alternative à celles qui sont examinées par les législateurs.

Son plan éliminerait une circonscription à majorité noire - actuellement détenue par le représentant américain démocrate Al Lawson - qui s'étend de Tallahassee à Jacksonville. Le gouverneur et les groupes de défense des droits civiques se sont affrontés sur la question de savoir si la loi de l'État et la loi fédérale exigent que toute carte préserve ou démantèle cette circonscription.

"Nous avons la responsabilité de produire des cartes pour nos citoyens qui ne contiennent pas de gerrymanders raciaux inconstitutionnels", a déclaré DeSantis dans une déclaration mardi.

Charlie Crist, le député démocrate de Floride qui cherche à défier DeSantis cet automne, a tweeté que le veto de DeSantis est un "jeu autoritaire pour truquer notre démocratie."

La carte de DeSantis donnerait aux républicains le contrôle de pas moins de 20 districts de l'État, par rapport à la répartition actuelle de 16-11, a déclaré Wasserman. La Floride compte le troisième plus grand nombre de districts du Congrès du pays, après la Californie et le Texas.