Dave Inc, anciennement VPC Impact Acquisition Holdings III, Inc, s'occupe de fournir un service de gestion des finances personnelles. La société fournit à ses membres une suite de logiciels et de services financiers liés aux finances personnelles. Le service de gestion des finances personnelles de la Société permet aux membres de surveiller le solde de leurs comptes bancaires afin d'éviter les frais de découvert et d'établir des budgets pour faciliter la planification financière à court terme. La plateforme de produits de la société comprend Insights, ExtraCash, Side Hustle et Dave Banking. Insights est un outil qui aide les membres à comprendre leurs habitudes de dépenses et d'épargne et à apprendre une meilleure gestion financière. Elle propose des avances de fonds par le biais de son produit phare ExtraCash à 0 % d'intérêt. Elle aide également les membres à générer un revenu supplémentaire pour les dépenses ou les urgences grâce à son produit Side Hustle. La société propose une gamme de produits et de services financiers par le biais d'une plateforme unique fournie par une application mobile.