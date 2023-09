daVictus Plc est une société basée en Malaisie qui s'occupe de la gestion de franchises de restaurants. La société exploite deux restaurants franchisés en Malaisie et en Thaïlande. La société procède à une ou plusieurs acquisitions d'entreprises (actions ou actifs) qui exploitent ou possèdent des franchises de restaurants F&B occidentaux en Asie du Sud-Est et/ou en Extrême-Orient. Elle établit une nouvelle franchise dans une nouvelle région en achetant la franchise et en constituant ensuite une équipe de gestion pour exploiter la franchise ou en achetant une franchise établie et cherche à la développer à la fois dans sa région établie et dans d'autres régions d'Asie. La filiale de la société, Davictus World Sdn Bhd, s'occupe de la gestion et de l'administration des opérations de la société.

Secteur Restaurants et bars