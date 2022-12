Campari, Moët Hennessy de LVMH achètent 100% de Tannico

(Reuters) - Moët Hennessy (LVMH) et l'italien Campari ont pris la pleine propriété de la société de vins et spiritueux en ligne Tannico via leur coentreprise et prévoient de la développer davantage, ont déclaré les deux sociétés dans un communiqué jeudi.

Campari et Moet Hennessy ont créé une coentreprise en juillet de l'année dernière pour investir dans des sociétés de commerce électronique de vins et spiritueux.

"Avec cette opération, nous confirmons notre engagement à faire de Tannico la première plateforme européenne de vente de vins et spiritueux premium", a déclaré Bob Kunze-Concewitz, PDG de Campari.

Thierry Bertrand-Souleau deviendra le PDG de Tannico à partir de janvier, ont ajouté les sociétés. Il est actuellement directeur général du groupe français de soins de beauté Sephora.

Marco Magnocavallo, le fondateur et actuel PDG de Tannico, deviendra président honoraire.