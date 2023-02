Campari connaît une croissance à deux chiffres en 2022 ; n'ajuste pas le dividende

(Alliance News) - Campari Group NV a annoncé mardi qu'il avait terminé l'année 2022 avec des ventes et des bénéfices à deux chiffres en glissement annuel.

Les ventes de la société ont augmenté de 24% en glissement annuel au cours du dernier exercice, à 2,70 milliards d'euros contre 2,17 milliards d'euros un an plus tôt, et leur marge a augmenté de 23% à 1,59 milliard d'euros contre 1,30 milliard d'euros un an plus tôt.

Les ventes dans la région Amériques, qui représentent 46 % du total, ont connu une croissance organique de 17 %. Le marché principal du groupe, les États-Unis, a connu une croissance de 14 % en glissement annuel en 2021 et de 39 % en glissement annuel en 2019, avec un TCAC de 12 % sur trois ans, grâce à une dynamique positive continue dans le canal sur site et à une consommation intérieure soutenue. Cette performance positive est due à la croissance à deux chiffres d'Espolòn, du bourbon Wild Turkey, de Russells Reserve, d'Aperol et de Campari.

La région Europe du Sud, Moyen-Orient et Afrique, qui représente 28% du total, a connu une croissance de 18%. Le principal marché de la zone, l'Italie, a augmenté de 15 % ou 30 % par rapport à 2019, avec un TCAC de 9,2 % sur trois ans, grâce à une forte consommation dans le canal sur place et à des augmentations de prix mises en œuvre avec succès, également soutenues par des conditions météorologiques favorables pendant l'été.

L'Europe du Nord, centrale et de l'Est, qui représente 19% du total, a enregistré une croissance organique de 15%, tandis que l'Asie-Pacifique, qui représente 7% des ventes, a progressé de 12%.

L'Ebitda a augmenté de 25 %, passant de 480,6 millions d'euros en 2021 à 602,0 millions d'euros, tandis que le chiffre ajusté a augmenté de 28 %, passant de 514,9 millions d'euros à 660,3 millions d'euros.

L'Ebit s'est amélioré de 28 % pour atteindre 511,5 millions d'euros contre 400,0 millions d'euros et le chiffre ajusté a augmenté de 31 % pour atteindre 569,9 millions d'euros contre 435,2 millions d'euros.

Le bénéfice net est passé de 284,8 millions d'euros à 333,0 millions d'euros, soit une hausse de 17 % par rapport à l'année précédente, tandis que le chiffre ajusté a augmenté de 26 %, passant de 307,9 millions d'euros à 387,8 millions d'euros.

Le flux de trésorerie disponible s'est élevé à 188,7 millions d'euros, contre 332,3 millions d'euros en 2021. Le cash-flow libre récurrent s'est élevé à 360,5 millions d'euros, soit une baisse de 12 % par rapport aux 407,5 millions d'euros de 2021. Cette évolution est principalement due à la forte absorption de trésorerie liée aux impôts payés, à l'augmentation du fonds de roulement et à l'augmentation des dépenses d'investissement. Le total des dépenses d'investissement s'est élevé à 213,3 millions d'euros pour l'exercice 2022, dont 105,8 millions d'euros d'investissements extraordinaires, principalement liés à des projets visant à renforcer la capacité de production et l'infrastructure informatique du groupe, ainsi qu'à des projets liés à la durabilité, aux maisons de marque et aux bureaux.

La dette financière nette au 31 décembre 2022 s'élevait à 1,55 milliard d'euros, en hausse de 721,6 millions d'euros par rapport au 31 décembre 2021, où elle s'élevait à 830,9 millions d'euros, reflétant un flux de trésorerie libre positif généré par l'activité de 188,7 millions d'euros ou 360,5 millions d'euros sur une base récurrente, qui a été plus que compensé par l'absorption de trésorerie due aux acquisitions de 732,9 millions d'euros, à l'achat d'actions propres de 121,1 millions d'euros et aux paiements de dividendes de 67,6 millions d'euros.

Le multiple de la dette nette par rapport à l'Ebitda ajusté sur une base roulante est de 2,4 fois au 31 décembre 2022 ou 2,2 fois en incluant l'effet pro-forma de l'Ebitda des récentes acquisitions, contre 1,6 fois au 31 décembre 2021, principalement en raison du niveau plus élevé de la dette.

Le conseil proposera aux actionnaires un dividende de 0,06 euro par action, identique à celui de l'année dernière.

L'action de Campari est en baisse de 0,8 pour cent à 10,47 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.