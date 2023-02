Campari : des prévisions décevantes pèsent sur le titre

Le groupe italien de spiritueux Campari a annoncé mardi avoir signé une croissance organique de 16,4% lors de l'exercice 2022, une performance meilleure qu'attendu due à la vigueur de ses marques 'premium' et à ses hausses de prix.



Son chiffre d'affaires annuel est ressorti à près de 2,7 milliards d'euros, contre 2,2 milliards environ en 2021, ce qui correspond à une hausse de 24,2% en données publiées.



Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) a, lui ,augmenté de 27% à 511,5 millions d'euros l'an dernier.



En termes ajustés, il affiche une progression de 31% à quelque 570 millions d'euros, à comparer avec un consensus établi à 565 millions.



Dans une note de réaction, les analystes de RBC évoquent cependant des performances 'en demi-teinte', accompagnées de prévisions jugées décevantes.



Dans son communiqué, Campari se dit en effet 'confiant' dans sa capacité à 'préserver' son niveau actuel de marge opérationnelle, alors que le marché visait une augmentation de 6% en données organiques.



Conséquence, le titre Campari se repliait de 0,6% à la Bourse de Milan en réaction à ces résultats, en ligne avec le recul de l'indice italien FTSE MIB, ce qui ramène à environ 11% ses gains depuis le début de l'année.



