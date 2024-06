Davide Campari-Milano N.V. figure parmi les principaux producteurs et distributeurs italiens de spiritueux et de vins. L'activité s'organise autour de 3 familles de produits : - spiritueux : rhums, vodkas, tequilas, whiskies, liqueurs, etc. (marques Campari, SKYY Vodka, Cynar, Aperol, Cabo Wabo, CampariSoda, Glen Grant, Ouzo 12, X-Rated, Dreher, Old Eight et Drury's) ; - vins : marques Liebfraumilch, Cinzano, Mondoro, Riccadonna, Sella & Mosca et Teruzzi & Puthod ; - boissons sans alcool : apéritifs (marque Crodino), sodas (LemonSoda, OranSoda, PelmoSoda et TonicSoda), et eaux minérales (Crodo). A fin 2023, le groupe dispose de 22 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Europe du Sud-Moyen Orient-Afrique (27,6%), Amériques (43,9%), Europe du Nord-Europe centrale-Europe de l'Est (20,6%) et Asie-Pacifique (7,9%).

Secteur Distillateurs et caves à vin