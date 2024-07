(Alliance News) - La Piazza Affari a clôturé la séance de lundi en baisse, Campari et Nexi étant en tête des baisses sur la liste des plus grandes capitalisations.

Chris Beauchamp, analyste en chef du marché chez IG, a déclaré : "Les investisseurs du monde entier essaieront de suivre la pléthore de résultats et d'événements économiques cette semaine, il n'est donc pas surprenant que les indices aient eu du mal à maintenir leur élan au cours de la séance d'aujourd'hui.

"Alors que le FTSE 100 a enregistré des gains, le VIX a fortement chuté par rapport aux sommets atteints la semaine dernière. Wall Street s'est redressée depuis les plus bas de la semaine dernière, mais peu de traders sont prêts à tenter l'aventure pour l'instant. Les décisions de la Banque du Japon, de la Réserve fédérale et de la Banque d'Angleterre, ainsi que les chiffres de l'emploi et les bénéfices du très important secteur technologique, signifient qu'il est bien trop tôt pour se lancer.

Le FTSE Mib a clôturé en baisse de 0,5 % à 33 640,83, le Mid-Cap a perdu 1 % à 47 224,55, le Small-Cap a cédé 0,6 % à 28 957,37, et l'Italie Growth a chuté de 0,1 % à 7 988,59.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a clôturé en hausse de 0,2 % à 8 299,08, le CAC 40 de Paris a perdu 1,0 % à 7 442,22 et le DAX 40 de Francfort a cédé 0,5 % à 18 320,21.

Sur le MIB, Campari a chuté de 2,9 % et Nexi a perdu 2,1 %, ce qui en fait la plus mauvaise performance du panier des blue chips.

STMicroelectronics a été l'une des rares entreprises à réaliser des performances haussières avec une augmentation de 1,1 %. Leonardo a fait mieux avec une hausse de 1,4 %.

Terna a chuté de 0,9 % après avoir annoncé vendredi qu'il avait clôturé le premier semestre de l'année avec un bénéfice de 544,8 millions d'euros, contre 411,4 millions d'euros au premier semestre 2023. Les revenus se sont élevés à 1,75 milliard d'euros, en hausse de 18% par rapport à 1,49 milliard d'euros au cours des six premiers mois de 2023.

Tenaris, en baisse de 0,6 pour cent, a déclaré lundi qu'entre le 22 et le 26 juillet, il a acheté 827 733 actions à un prix moyen de 14,4272 EUR pour un montant total de 11,9 millions d'euros.

DiaSorin a clôturé à l'équilibre après avoir annoncé lundi qu'il avait clôturé le premier semestre de l'année avec un bénéfice net ajusté de 120 millions d'euros, contre 113 millions d'euros au 30 juin 2023.

Les revenus pour la période se sont élevés à 589 millions d'euros, contre 576 millions d'euros au premier semestre 2023. L'EBITDA ajusté au 30 juin s'est élevé à 198 millions d'euros, contre 190 millions d'euros un an plus tôt, tandis que l'EBIT ajusté s'est établi à 153 millions d'euros, contre 144 millions d'euros en 2023.

En ce qui concerne l'avenir, la société a indiqué qu'elle avait amélioré ses prévisions, avec une croissance des revenus post-Covid comprise entre 6 et 7 % et une marge d'Ebitda ajustée d'environ 33 %.

A la baisse, Brunello Cucinelli a perdu 1,4%.

Du côté des valeurs moyennes, Zignago Vetro a clôturé en hausse de 8,0% après avoir terminé la séance précédente dans le rouge de 7,5%. Vendredi, la société a publié un bénéfice net semestriel de 26,3 millions d'euros, contre 74,6 millions d'euros au 30 juin 2023, soit une baisse de 65%.

Sur le semestre, le chiffre d'affaires s'est établi à 329 millions d'euros contre 384,8 millions d'euros, soit une baisse de 15% par rapport au premier semestre 2023.

Iren a cédé 0,9%. La société a déclaré vendredi que l'agence Fitch a confirmé la note de crédit à long terme d'Iren à "BBB" et que la même note est également attribuée à la dette senior non garantie.

Lundi, cependant, l'entreprise a déclaré que le bénéfice net pour le premier semestre de l'année a augmenté de 2 % en glissement annuel à 145,2 millions d'euros, contre 143,0 millions d'euros pour la même période l'année dernière, en raison d'une augmentation du taux d'imposition.

Le chiffre d'affaires consolidé au 30 juin 2024 s'élève à 2,70 milliards d'euros, en baisse de 16 % par rapport aux 3,21 milliards d'euros du premier semestre 2023. Les principaux facteurs de la baisse des revenus sont attribuables aux revenus énergétiques, impactés pour plus de 320 millions d'euros par la baisse des prix des matières premières en cours de normalisation après la crise énergétique de ces dernières années, et pour environ 48 millions d'euros par la baisse de la consommation et les effets climatiques.

Cementir Holding a progressé de 0,2% après avoir clôturé le premier semestre avec un bénéfice net du groupe de 97,0 millions d'euros, en hausse de 7,4% par rapport aux 90,3 millions d'euros au 30 juin 2023.

Pour le semestre, le chiffre d'affaires s'est établi à 811,8 millions d'euros, en baisse de 3,4% par rapport à 840,7 millions d'euros au premier semestre 2023. L'EBITDA s'est établi à 192,7 millions d'euros, en baisse de 3,9 % par rapport aux 200,5 millions d'euros du premier semestre 2023.

La société a déclaré qu'elle confirmait ses objectifs d'Ebitda et de PFN à périmètre constant pour l'année, tandis qu'elle a révisé ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2024 à 1,7 milliard d'euros, contre 1,8 milliard d'euros, et en ligne avec 2023.

Webuild a gagné 1,8 % après avoir annoncé lundi que sa filiale américaine, Lane, avait remporté un contrat d'une valeur d'environ 208 millions de dollars pour des travaux de modernisation à la Naval Air Station Oceana, une base aérienne de l'US Navy en Virginie.

Du côté des petites capitalisations, CY4Gate a clôturé en hausse de 1,9 % à 6,32 EUR par action. Vendredi, elle a annoncé qu'elle avait signé la clôture pour l'achat de 15,33% supplémentaires de DIATEAM.

Il s'agit d'une société française spécialisée dans la conception, le développement et la mise en œuvre de systèmes avancés de test, de validation et de formation dans le domaine de la cybersécurité, pour des clients gouvernementaux et des entreprises, dont CY4Gate détiendra 70,66 % du capital.

Intermarine du groupe Immsi - en baisse de 3,0 % - et Leonardo, sous la forme d'une coentreprise temporaire, ont signé un contrat avec Navarm - Direction des armements navals du Secrétariat général de la défense et de la Direction nationale des armements, pour la fourniture d'unités navales pour la recherche et le déminage et le soutien logistique intégré correspondant.

Le contrat comprend 1,6 milliard d'euros pour la construction de cinq unités et environ 1 milliard d'euros d'options pour l'achèvement du programme.

Parmi les PME, Monnalisa a chuté de 5,4 %. La société a déclaré des revenus de 18,9 millions d'euros au premier semestre, en baisse de 13 % par rapport aux 21,9 millions d'euros de la même période l'année dernière.

Farmacosmo a perdu 4,3 % après avoir déclaré que le groupe avait réalisé des revenus de 32,4 millions d'euros au cours du premier semestre de l'année, soit une baisse de près de 12 % par rapport à la même période de l'année précédente. La baisse a été principalement causée par le canal B2B.

Fervi a terminé le premier semestre de l'année à l'équilibre, avec des revenus de 29,1 millions d'euros, en baisse par rapport aux 29,5 millions d'euros au 30 juin 2023.

La position financière nette consolidée est négative de 6,3 millions d'euros, en baisse par rapport au 31 mars, où elle était négative de 5,8 millions d'euros en raison du paiement du dividende décidé par l'assemblée générale des actionnaires.

Faisant ses débuts sur la Piazza Affari après une introduction en bourse de 17,7 millions d'euros, Misitano & Stracuzzi a clôturé sa première journée de cotation avec une hausse de 3,8 %.

À New York, le Dow a perdu 0,3 % à 40 479,37, le Nasdaq a baissé de 0,2 % à 17 330,56 et le S&P 500 a perdu 0,1 % à 5 451,24.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0823 USD contre 1,0857 USD à la clôture des marchés boursiers européens vendredi, tandis que la livre valait 1,2854 USD contre 1,2860 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le Brent s'échange à 80,84 USD le baril contre 80,78 USD le baril à la clôture de vendredi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 389,71 USD l'once contre 2 383,83 USD l'once vendredi soir.

Le calendrier macroéconomique de mardi s'ouvre à 0101 CEST avec les prix de détail britanniques et se poursuit avec le chômage japonais à 0130 CEST.

À 0730 CEST, l'espace est donné au produit intérieur brut de la France, suivi, à 0900 CEST, par l'inflation espagnole. À 1000 CEST, les yeux seront rivés sur le PIB italien, tandis que l'Allemagne présentera le PIB et l'inflation.

Une heure plus tard, le calendrier propose le PIB de la zone euro et la confiance des consommateurs et des entreprises.

Dans l'après-midi, aux États-Unis, l'accent sera mis sur les prix de l'immobilier, qui seront publiés à 15 heures CEST, et sur la confiance des consommateurs, qui sera publiée une heure plus tard, ainsi que sur les chiffres de l'emploi. Les stocks hebdomadaires de pétrole seront publiés à 2230 CEST.

Parmi les entreprises présentes sur la Piazza Affari, les résultats d'Amplifon, A2A, Campari, Fincantieri, Fineco, Intesa, Inwit, Leonardo et Recordati, entre autres, seront publiés.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

