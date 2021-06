DAVIDsTEA annonce sa webdiffusion sur les résultats du premier trimestre de l'exercice 2021

MONTRÉAL, 11 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- DAVIDsTEA Inc. (Nasdaq : DTEA) a annoncé aujourd’hui que ses résultats financiers pour le premier trimestre de l’exercice 2021 seront publiés après la fermeture du marché le 15 juin 2021. La Société tiendra une webdiffusion à 16 h 30 (heure de l’Est) pour discuter de ses résultats financiers.



Renseignements sur la téléconférence (en anglais seulement)

Sur le site Web : www.davidstea.com, dans la section « Investisseurs ».

Une rediffusion en ligne de la webémission sera publiée dans les deux heures qui suivent la fin de l’appel et sera disponible pendant une période de 30 jours.

À propos de Les Thés DAVIDsTEA

Les Thés DAVIDsTEA offrent une sélection de marques spécialisées de thés en vrac exclusifs de haute qualité, de thés préemballés, de sachets de thé, d'accessoires et de cadeaux liés au thé par l'intermédiaire de sa plateforme de commerce électronique, au www.davidstea.com/ca_fr, du marché Amazon, de ses clients grossistes qui comprennent plus de 2 500 épiceries et pharmacies, et de 18 magasins canadiens appartenant à la Société. Nous offrons principalement des mélanges de thé exclusifs aux Thés DAVIDsTEA, ainsi que des thés et des herbes traditionnels d'origine unique. Notre passion et notre connaissance du thé imprègnent notre culture et prennent racine dans notre désir d'explorer le goût, la santé et le style de vie du thé. En mettant l'accent sur les saveurs novatrices, les ingrédients axés sur le bien-être et le thé biologique, la Société lance des « collections » saisonnières qui visent à rendre le thé accessible à un large public. Le siège social de la Société est établi à Montréal, au Canada.