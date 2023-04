DAVIDsTEA confirme son retrait volontaire du Nasdaq

- Les actions de DAVIDsTEA cesseront d’être négociées sur le Nasdaq à la clôture du marché, le vendredi 14 avril 2023



- Les actions de DAVIDsTEA continueront d’être négociées à la Bourse de croissance TSX

MONTRÉAL, 13 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Thés DAVIDsTEA inc. (Nasdaq : DTEA) (« Les Thés DAVIDsTEA » ou la « Société »), l’un des premiers marchands de thé en Amérique du Nord, confirment qu’ils se retirent volontairement du Nasdaq Global Market (« Nasdaq ») et que les actions ordinaires de la Société cesseront d'être négociées sur le Nasdaq à la clôture du marché le vendredi 14 avril 2023.

Comme annoncé précédemment, les actions de DAVIDsTEA ont commencé à être négociées à la Bourse de croissance TSX (« TSXV ») le lundi 3 avril 2023, sous le symbole « DTEA ». Après le 14 avril 2023, les actions de DAVIDsTEA seront négociées uniquement à la TSXV, en dollars canadiens. Les actionnaires américains et les autres investisseurs établis aux États-Unis peuvent négocier des actions de DAVIDsTEA par l'intermédiaire de la TSXV.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

À propos de Les Thés DAVIDsTEA

Les Thés DAVIDsTEA offrent une sélection de marques spécialisées de thés en vrac exclusifs de haute qualité, de thés préemballés, de sachets de thé, d’accessoires et de cadeaux liés au thé, par l’intermédiaire de sa plateforme de commerce électronique, au www.davidstea.com/ca_fr, du marché Amazon, de ses clients grossistes qui comprennent plus de 3 800 épiceries et pharmacies, et de 18 magasins canadiens appartenant à la Société. Nous offrons principalement des mélanges de thé exclusifs aux Thés DAVIDsTEA, ainsi que des thés et des herbes traditionnels d’origine unique. La culture de la Société s’imprègne d’un amour et d’une connaissance du thé enracinés dans une soif d’explorer les saveurs, les bienfaits pour la santé et les aspects liés au style de vie du thé. En mettant l’accent sur des saveurs novatrices, des ingrédients axés sur le bien-être et le thé biologique, la Société lance des « collections » saisonnières qui visent à rendre le thé accessible et attrayant pour tous. Le siège social de la Société est établi à Montréal, au Canada.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse comprend des énoncés qui expriment nos opinions, attentes, croyances, plans ou hypothèses concernant des événements anticipés ou des résultats futurs, et il existe, ou peuvent être considérés comme existants, des « énoncés prospectifs » au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 (la « Loi »). Les mises en garde suivantes sont faites conformément aux dispositions de la loi et dans l’intention d’obtenir les avantages des dispositions de la « sphère de sécurité » de la loi. Ces énoncés prospectifs peuvent généralement être repérés par l’utilisation d’une terminologie prospective, incluant par exemple les termes « croit », « s’attend à », « peut », « fera », « devrait », « approximativement », « a l’intention », « planifie », « estime » ou « anticipe » ou, dans chaque cas, leur forme négative ou d’autres variations ou une terminologie comparable. Ces énoncés prospectifs comprennent toutes les questions qui ne sont pas des faits historiques et incluent des déclarations concernant le calendrier prévu pour le retrait de la cote des actions ordinaires de la Société du Nasdaq.

Bien que nous estimions que ces opinions et attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables, ces énoncés prospectifs comportent intrinsèquement une part de risques, d’incertitudes et relèvent forcément d’hypothèses à notre sujet, y compris les facteurs de risque abordés dans notre rapport annuel par le formulaire 10-K pour notre exercice financier clos le 29 janvier 2022, déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission (la « SEC ») et auprès de l'Autorité des marchés financiers, le 29 avril 2022 dans notre rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q pour la période de trois mois s’étant terminée le 30 avril 2022, déposé auprès de la SEC le 14 juin 2022, dans notre rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q pour les périodes de trois et six mois s’étant terminées le 30 juillet 2022, déposé auprès de la SEC le 13 septembre 2022, et dans notre rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q pour les périodes de trois et neuf mois s’étant terminées le 29 octobre 2022, déposé auprès de la SEC le 13 décembre 2022.

Ces déclarations sont basées sur les informations dont dispose la Société à la date du présent communiqué de presse, et bien que nous estimions que ces informations constituent une base raisonnable qui justifie ces déclarations, ces informations peuvent être limitées ou incomplètes, et ces déclarations ne doivent pas être interprétées comme indiquant que nous avons mené une enquête exhaustive sur toutes les informations pertinentes potentiellement disponibles, ou que nous les avons examinées. Compte tenu de ces risques, incertitudes et hypothèses, les investisseurs sont invités à ne pas se fier indûment à ces déclarations.

Sauf si les lois fédérales sur les valeurs mobilières et les règles et règlements de la SEC l'exigent, nous n'avons pas l'intention de mettre à jour les déclarations prospectives pour tenir compte d'événements ou de circonstances survenus après la date du présent communiqué de presse, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments.