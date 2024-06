MONTRÉAL, 13 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Thés DAVIDsTEA inc. (TSXV : DTEA) (« DAVIDsTEA » ou la « Société »), l’un des premiers marchands de thé en Amérique du Nord, ont annoncé aujourd’hui le lancement de leurs toutes nouvelles boissons de thé glacé pétillant infusé à froid, prêtes à boire (PAB), maintenant vendues en trois saveurs uniques dans tous les magasins phares de DAVIDsTEA au Canada et en ligne sur le site davidstea.com.





La nouvelle gamme de boissons DAVIDsTEA, source d’effervescence et de saveur intense !

Les nouveaux breuvages de thé glacé pétillant infusé à froid DAVIDsTEA apporte à un public encore plus large le goût inégalé de ses mélanges de thé bien-aimés et très appréciés. Le lancement inaugural de la collection de PAB comprend des versions pétillantes du meilleur vendeur qu’est le thé Earl Grey crème biologique, de l'énergisant thé Bisoubiscus biologique et le thé Potion magique sans caféine. Un processus unique d'infusion à froid, qui dure jusqu'à 24 heures, permet d'obtenir un goût authentique, doux et pur.

« Nous rendons le thé de qualité supérieure plus accessible que jamais », a déclaré Sarah Segal, chef de la direction et chef de la marque de Les Thés DAVIDsTEA. « Même si tout le monde aime le rituel de la préparation d'une tasse de thé à partir de feuilles en vrac, il arrive que l'on ait besoin d'une solution facile à emporter. Notre nouveau thé glacé pétillant infusé à froid, PAB, sous une étiquette « saine », élaboré à partir d'ingrédients naturels et non artificiels, est destiné aux clients de DAVIDsTEA qui nous sont fidèles depuis des années et qui nous ont demandé leurs saveurs préférées dans ce format. »

Les trois saveurs des nouveaux thés glacés pétillants PAB de DAVIDsTEA sont disponibles en ligne sur le site davidstea.com pour les consommateurs canadiens ou américains, et dans les magasins phares de DAVIDsTEA au Canada.

À propos de DAVIDsTEA

Les Thés DAVIDsTEA offrent une sélection spécialisée de thés en vrac exclusifs de haute qualité, de thés préemballés, de sachets de thé, d’accessoires et de cadeaux liés au thé, par l’intermédiaire de sa plateforme de commerce électronique, au www.davidstea.com , du marché Amazon, de ses clients grossistes qui comprennent plus de 4 000 épiceries et pharmacies au Canada et de 170 épiceries aux États-Unis, ainsi que de ses 18 boutiques canadiennes appartenant à la Société. Celle-ci offre principalement des mélanges de thé exclusifs Les Thés DAVIDsTEA, ainsi que des thés et des herbes traditionnels d’origine unique. La passion et la connaissance du thé de son équipe imprègnent sa culture et prennent racine dans son désir d’explorer les saveurs du thé, ses bienfaits pour la santé et ainsi que sa place dans les différents aspects de la vie. En mettant l’accent sur des saveurs novatrices, des ingrédients axés sur le bien-être et le thé biologique, la Société lance des « collections » saisonnières qui visent à rendre le thé accessible et attrayant pour tous. Le siège social de la Société est établi à Montréal, au Canada.

Pour plus d’informations ou pour les demandes des médias, veuillez communiquer avec :

Kelly McDougald

Les Thés DAVIDsTEA

pr@davidstea.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a4411d92-e248-4001-9547-d19572723d31/fr