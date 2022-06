La marque canadienne Les Thés DAVIDsTEA célèbre la Journée nationale du thé glacé

Savourez l’été avec le concours exclusif et les offres spéciales de thé de Les Thés DAVIDsTEA.

MONTRÉAL, 08 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Thés DAVIDsTEA Inc. (Nasdaq:DTEA), détaillant de thé de premier plan en Amérique du Nord, sont ravis d’annoncer la célébration de la Journée nationale du thé glacé, qui aura lieu le 10 juin, avec leur « événement Glacez-vous le bec. » Pour l’occasion, les fans sont invités à participer à un concours emballant et à profiter des promotions spéciales qui seront en cours chaque jour jusqu’au 12 juin dans les 18 boutiques phares Les Thés DAVIDsTEA du Canada, de même qu’en ligne à davidstea.com.

Pourquoi une Journée nationale du thé glacé? Pourquoi pas! Les Thés DAVIDsTEA cherchent à infuser la joie dans la vie des gens, en mettant l’accent sur la positivithé dans la communauté du thé. Même si toute la collection de la marque, comptant plus de 100 thés et mélanges signature, peut être savourée chaude ou glacée, plus de 25 saveurs ont été spécialement conçues avec des ingrédients innovateurs et rafraîchissants pour vous assurer le meilleur thé glacé possible. Savourez des mélanges vedettes comme Trésor des Caraïbes ou Pêche parfaite, ou essayez le tout nouveau mélange de thé vert Cerisement cerise, offrant un équilibre parfait de cerises rouges juteuses, hibiscus floral et moringa mieux-être.

« Nous voulions créer l’atmosphère insouciante d’une routine estivale santé », a affirmé Sarah Segal, chef de la direction et chef de la stratégie de marque chez Les Thés DAVIDsTEA. « Notre Événement Glacez-vous le bec, qui célèbre la Journée nationale du thé glacé, est là pour vous rappeler que le thé glacé fait partie intégrante d’une expérience estivale formidable. Quelle que soit la saveur ou la teneur en caféine que vous voulez, il y a un thé glacé pour tout le monde. Nous sommes fiers de célébrer l’occasion, qui confirme notre engagement à rendre le thé amusant et accessible à tous! »

Concours de l’Événement Glacez-vous le bec

C’est le temps de sortir la glace, avec le Concours de l’Événement Glacez-vous le bec! Jusqu’au 12 juin, participez chaque jour pour courir la chance de gagner un des 50+ prix - d’une valeur totale de plus de 7 000 $ - en posant des gestes simples, comme écouter et évaluer le balado de la marque Steeping Together, publier une photo de thé sur Instagram, échanger une récompense Grand buveurMC, et plus encore.

Les prix comprennent :

Du thé gratuit pour un an

La livraison gratuite pour un an à davidstea.com

Des points du programme Grand buveur MC

Des marchandises exclusives

Des sacs cadeaux contenant des produits de partenaires

et plus!

Pour la liste complète des prix et des façons de participer, consultez la page Événement Glacez-vous le bec.

Événement en boutique et promotions Glacez-vous le bec

Une variété d’offres sont en vedette chaque jour jusqu’au 12 juin, en boutique et en ligne.

De plus, visitez une boutique Les Thés DAVIDsTEA du 10 juin au 12 juin pour participer en personne aux célébrations de la Journée nationale du thé glacé de la marque! Chaque visiteur recevra un thé GRATUIT et pourra profiter d’offres spéciales du week-end en boutique. Et il y aura aussi plein de surprises!

Pour en savoir plus au sujet de tous les concours et promotions de l’Événement Glacez-vous le bec, veuillez consulter la page Conditions des promotions en cours de la marque.

Suivez Les Thés DAVIDsTEA sur Instagram (@davidstea), Facebook (@davidstea) et TikTok (@davidstea_official).

À propos de Les Thés DAVIDsTEA

La Société Les Thés DAVIDsTEA offre une sélection de spécialité de qualité supérieure de thés en vrac, thés préemballés, sachets de thé, accessoires pour le thé et cadeaux au moyen de sa plateforme de commerce électronique au www.lesthesdavidstea.com, de l’Amazon Marketplace, de ses clients en gros qui comprennent plus de 3 500 supermarchés et pharmacies, et de ses 18 boutiques Les Thés DAVIDsTEA au Canada. La Société propose principalement des mélanges de thés exclusifs, de même que des thés et herbes traditionnels d’origine unique. La culture de la Société s’imprègne d’un amour et d’une connaissance du thé enracinés dans une soif d’explorer les saveurs, les bienfaits santé et les aspects liés au style de vie du thé. Mettant l’accent sur les saveurs innovatrices, les ingrédients axés sur le mieux-être et les thés biologiques, la Société lance des « collections » saisonnières dans le but de rendre le thé sympa et accessible à tous. Le siège social de la Société est situé à Montréal, au Canada.

