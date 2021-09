Le père David arrive de bonne heure cette année : Les Thés DAVIDsTEA lancent la Collection compte à rebours des fêtes 2021

MONTRÉAL, 15 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Thés DAVIDsTEA Inc. (Nasdaq:DTEA), un détaillant de thé de premier plan en Amérique du Nord, est heureux d’annoncer le lancement de sa plus importante Collection compte à rebours des fêtes à ce jour. Toujours très attendus, les calendriers de thé 24 jours de thé sont maintenant offerts dans les 18 boutiques phares Les Thés DAVIDsTEA au Canada, de même qu’en ligne à davidstea.com.

Même s’il peut sembler encore tôt pour commencer à compter les jours jusqu’à Noël, il n’y a pas meilleur moment pour acheter l’un des trois calendriers exclusifs 24 jours de thé Les Thés DAVIDsTEA. En effet, comme les quantités sont limitées, il est préférable de commander à l’avance pour être certain de pouvoir commencer votre compte à rebours le 1er décembre.

Les Thés DAVIDsTEA sont ravis d’inviter les amateurs de thé de partout en Amérique du Nord à découvrir une sélection de thés conçue pour plaire à tous les palais. Mettant en vedette le tout nouveau 24 jours de thé – sans caféine, qui contient une sélection de tisanes favorites Les Thés DAVIDsTEA, la Collection compte à rebours des fêtes 2021 comprend également le retour du chouchou de 2020, 24 jours de matcha, en plus du classique 24 jours de thé, contenant les meilleurs mélanges Les Thés DAVIDsTEA. Comme le compte à rebours est aussi emballant que l’événement en soi, ces trois articles de la Collection compte à rebours des fêtes sont le moyen idéal de goûter aux principaux thés de la marque et de découvrir son nouveau mélange préféré.

« 24 jours de thé est indéniablement notre lancement le plus attendu de l’année », a affirmé Sarah Segal, chef de la direction et chef de la stratégie de marque chez Les Thés DAVIDsTEA. « Nous sommes ravis d’offrir à nos fidèles clients non pas un, mais bien trois calendriers des fêtes Les Thés DAVIDsTEA cette année. Que vous préfériez l’offre saisonnière classique, soyez à la recherche d’options sans caféine ou vouliez vivre une expérience 100 % matcha, nous avons écouté les commentaires des clients et créé un calendrier 24 jours de thé pour absolument tout le monde pour les fêtes cette année. »

Collection compte à rebours des fêtes 2021

24 jours de thé : Vive les thés, vive les thés, vive les thés d’hiver! Pour la 11 e saison, déballez 24 jours de pur esprit des fêtes avec nos mélanges en feuilles les plus festifs. Nous y avons même ajouté des favoris de retour, des exclusivités en ligne et des avant-goûts, question de rendre spéciale chaque journée jusqu’au grand jour.





Compte tenu des quantités limitées, il n’y a pas meilleur moment pour acheter un des articles (ou les trois!) de notre Collection compte à rebours des fêtes 2021 Les Thés DAVIDsTEA, offerte en ligne à davidstea.com pour les clients du Canada et des États-Unis, ou dans l’une des 18 boutiques phares Les Thés DAVIDsTEA au Canada.

À propos de Les Thés DAVIDsTEA

La Société Les Thés DAVIDsTEA offre une sélection de spécialité de qualité supérieure de thés en vrac, thés préemballés, sachets de thé, accessoires pour le thé et cadeaux au moyen de sa plateforme de commerce électronique au www.lesthesdavidstea.com, de l’Amazon Marketplace, de ses clients en gros qui comprennent plus de 3 300 supermarchés et pharmacies, et de ses 18 boutiques Les Thés DAVIDsTEA au Canada. La Société propose principalement des mélanges de thés exclusifs, de même que des thés et herbes traditionnels d’origine unique. La culture de la Société s’imprègne d’un amour et d’une connaissance du thé enracinés dans une soif d’explorer les saveurs, les bienfaits santé et les aspects liés au style de vie du thé. Mettant l’accent sur les saveurs innovatrices, les ingrédients axés sur le mieux-être et les thés biologiques, la Société lance des « collections » saisonnières dans le but de rendre le thé sympa et accessible à tous. Le siège social de la Société est situé à Montréal, au Canada.

