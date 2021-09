Les Thés DAVIDsTEA étendent leur présence dans les pharmacies Rexall avec le concept du « magasin dans le magasin »

MONTRÉAL, 09 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Thés DAVIDsTEA Inc. (Nasdaq : DTEA), un détaillant de thé de premier plan en Amérique du Nord, sont ravis d’annoncer la distribution de leurs sachets, préemballages et coffrets dégustation de thés dans plus de 110 pharmacies Rexall, une importante chaîne de pharmacies au Canada.



À la suite d’un essai pilote couronné de succès en mars 2021, Les Thés DAVIDsTEA ont fait passer leur présence de 5 à 46 pharmacies Rexall dans le centre du Canada depuis juin dernier. Avec 69 autres emplacements qui s’ajoutent dans les pharmacies Rexall du Canada en septembre, Les Thés DAVIDsTEA ont confiance que le concept de « magasin dans un magasin » de Rexall contribuera à renforcer la reconnaissance de la marque au pays.

Avec un espace de 4 pieds consacré à Les Thés DAVIDsTEA dans chaque magasin, où sont présentés plus de 25 produits, ce nouveau partenariat offre à l’entreprise une occasion unique de s’adresser directement aux clients et de distribuer du matériel marketing informatif portant sur les bienfaits du thé. Dans cette boutique de thé complète, les clients auront dorénavant accès à un assortiment de sachets prêts à être infusés, de boîtes de thé en feuilles et de matcha, de filtres à thé et de coffrets dégustation, permettant ainsi de répondre aux besoins des clients que ce soit pour leur consommation personnelle ou pour offrir en cadeau, le tout accessible dans leur pharmacie de quartier.

« Rexall était un choix naturel de partenaire pour nous », a affirmé Sarah Segal, chef de la direction et chef de la stratégie de marque chez Les Thés DAVIDsTEA. « Nous savons à quel point le thé peut être curatif et, avec l’importance que Rexall accorde au mieux-être, nous savions que ce serait un partenariat authentique pour les deux marques », a-t-elle poursuivi. « Rejoindre notre communauté d’amateurs de thé d’une manière nouvelle, locale et accessible constitue une partie importante de la transformation de Les Thés DAVIDsTEA en entreprise axée sur le numérique, et nous sommes ravis de le faire avec Rexall. »

« L’expansion de Les Thés DAVIDsTEA à 115 pharmacies Rexall n’est qu’un début. Nous voyons cela comme la phase 1 de notre empreinte élargie de distribution de gros dans un environnement de vente post-COVID », a déclaré Frank Zitella, président et chef de la direction financière et de l’exploitation chez Les Thés DAVIDsTEA. « Nous cherchons des moyens nouveaux et innovateurs de stimuler les revenus au-delà de notre commerce en ligne en pleine croissance, soutenu par nos 18 boutiques phares, et nous sommes persuadés de pouvoir conserver et renforcer notre position de détaillant de thé de premier plan. »

À propos de Les Thés DAVIDsTEA

La Société Les Thés DAVIDsTEA offre une sélection de spécialité de qualité supérieure de thés en vrac, thés préemballés, sachets de thé, accessoires pour le thé et cadeaux au moyen de sa plateforme de commerce électronique au www.lesthesdavidstea.com, de l’Amazon Marketplace, de ses clients en gros qui comprennent plus de 3 300 supermarchés et pharmacies, et de ses 18 boutiques Les Thés DAVIDsTEA au Canada. La Société propose principalement des mélanges de thés exclusifs, de même que des thés et herbes traditionnels d’origine unique. La culture de la Société s’imprègne d’un amour et d’une connaissance du thé enracinés dans une soif d’explorer les saveurs, les bienfaits santé et les aspects liés au style de vie du thé. Mettant l’accent sur les saveurs innovatrices, les ingrédients axés sur le mieux-être et les thés biologiques, la Société lance des « collections » saisonnières dans le but de rendre le thé sympa et accessible à tous. Le siège social de la Société est situé à Montréal, au Canada.

