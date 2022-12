Les Thés DAVIDsTEA publient leurs résultats financiers du troisième trimestre de l'exercice 2022

Ventes de 16,2 M$



Perte nette de 4,7 M$

BAIIA ajusté d’une somme négative de 2,0 M$

Trésorerie de 16,1 M$

MONTRÉAL, 13 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Thés DAVIDsTEA inc. (Nasdaq : DTEA) (« DAVIDsTEA » ou la « Société »), l’un des premiers marchands de thé en Amérique du Nord, ont annoncé aujourd’hui leurs résultats du troisième trimestre pour la période close le 29 octobre 2022.

« Nous demeurons concentrés sur nos avantages concurrentiels avec une présence stratégique dans le commerce de détail à travers le Canada, un solide portefeuille de thés axés sur le bien-être, des lancements de produits innovants et le large attrait démographique que suscite notre marque, tant en ligne qu'en magasin. Nous prévoyons que nos résultats financiers seront sous pression jusqu’à ce que l’environnement économique devienne plus stable. À l'heure actuelle, il n'est pas possible de prévoir l'ampleur et la durée des conditions de marché difficiles, mais nous pouvons nous appuyer sur notre plateforme omnicanal et notre équipe de direction chevronnée pour traverser cette période », a déclaré Sarah Segal, chef de la direction et chef de la marque de Les Thés DAVIDsTEA. « Les craintes d’une récession, exacerbées par l’inflation et par la hausse des taux d’intérêt, ont considérablement réduit la confiance des consommateurs et les dépenses discrétionnaires. Malgré cet environnement difficile, nous avons continué de gérer une demande saisonnière élevée, des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, une augmentation des coûts des intrants et des pénuries périodiques de main-d’œuvre. Nous gérerons ce qui est sous notre contrôle, comme optimiser nos systèmes internes, alléger notre structure de coûts administratifs et mettre à profit la force de nos partenaires, notre culture entrepreneuriale et notre équipe solide, en nous concentrant constamment sur la prestation d'une expérience client supérieure », a ajouté Mme Segal.

« Les Thés DAVIDsTEA n'ont pas été épargnés par les vents macroéconomiques contraires qui ont affecté le secteur du commerce de détail en Amérique du Nord au cours du troisième trimestre et qui ont persisté au quatrième trimestre lors des événements du Vendredi fou », a déclaré Frank Zitella, président, chef de la direction financière et chef de l’exploitation de Les Thés DAVIDsTEA. « Nos ventes du troisième trimestre ont connu une baisse à deux chiffres par rapport à l'année précédente, les canaux du commerce électronique, de la vente en magasin et de la vente en gros ayant été largement affectés par la détérioration des conditions du marché en Amérique du Nord. De plus, notre rentabilité a été affectée négativement par les importants investissements que nous avons réalisés depuis le début de l'exercice, notamment dans nos opérations de traitement des commandes et notre infrastructure technologique, dans le but d'offrir une expérience client de premier ordre, avec plusieurs systèmes ayant été mis en ligne début septembre. Nous continuerons à optimiser ces investissements et nous pensons que les conditions du marché finiront par s'améliorer à mesure que nous nous appuierons sur la tendance du bien-être pour des boissons plus saines auprès de nos publics cibles. »



Résultats d’exploitation du troisième trimestre de l’exercice 2022

Résultats d’exploitation pour le trimestre clos le 29 octobre 2022 comparé aux résultats d’exploitation pour le trimestre clos le 30 octobre 2021

Ventes. Les ventes pour le trimestre clos le 29 octobre 2022 ont diminué de 27,1 %, soit de 6,0 M$, pour s’établir à 16,2 M$, contre 22,2 M$ au trimestre de l’année précédente. Les ventes au Canada ont atteint 12,9 M$, ce qui représente 79,7 % des revenus totaux, soit une baisse de 5,0 M$, ou 28,1 %, par rapport au trimestre de l’année précédente. Les ventes aux États-Unis ont atteint 3,3 M$, soit une diminution de 1,0 M$, ou 23,0 %, comparativement au trimestre de l’année précédente. Les ventes effectuées au moyen du commerce électronique ont diminué de 4,3 M$, ou 29,5 %, pour atteindre 10,2 M$, contre 14,5 M$ au trimestre de l'année précédente. Les ventes de notre canal de vente en gros ont diminué de 1,1 M$, ou de 41,8 %, pour s’établir à 1,6 M$, contre 2,7 M$ au trimestre de l’année précédente. Cette baisse s'explique principalement par des remises sur les anciens formats lors de la transition vers nos nouveaux sachets emballés individuellement. Les ventes en magasin pour le trimestre, d'un montant de 4,4 M$ de dollars, ont été affectées par une baisse de la fréquentation, soit une diminution de 0,6 M$ ou 12,5 % par rapport au trimestre de l'année précédente. Les ventes en ligne, en gros et en magasin ont représenté respectivement 62,9 %, 9,8 % et 27,3 % des ventes, contre 65,0 %, 12,2 % et 22,8 % respectivement pour le trimestre de l'année précédente.

Bénéfice brut. Le bénéfice brut s’est établi à 6,3 M$ pour le trimestre clos le 29 octobre 2022, soit une diminution de 2,3 M$, ou 27,1 %, par rapport au trimestre de l’année précédente, en raison d’une baisse des ventes au cours de la période, partiellement compensée par une diminution des coûts de livraison et de distribution comparativement au trimestre de l’année précédente. La marge brute, exprimée en pourcentage des ventes, était de 38,8 % pour le trimestre, ce qui est comparable à celle du trimestre de l'année précédente.

Frais de vente, généraux et administratifs. Les frais de vente, généraux et administratifs ont augmenté de 0,7 M$, soit 6,7 %, pour atteindre 10,9 M$ au cours du troisième trimestre par rapport au même trimestre de l’année précédente. En excluant l'impact des coûts de mise en œuvre et de configuration des logiciels, l'impact des subventions salariales et locatives reçues dans le cadre du Plan d’intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19 et la dépréciation des immobilisations corporelles et des droits d'utilisation de l’actif, les frais de vente, généraux et administratifs ajustés ont diminué de 0,8 M$, soit 8,1 %, pour s’établir à 9,5 M$ au cours du trimestre. La baisse des frais de vente, généraux et administratifs résulte principalement de la diminution des dépenses de marketing et des frais de carte de crédit, partiellement atténuée par une augmentation des dépenses continues en TI, alors que la Société poursuit sa transformation vers une organisation omnicanal. Les frais de vente, généraux et administratifs ajustés, exprimés en pourcentage des ventes du trimestre, ont augmenté à 58,9 %, contre 46,7 % au trimestre de l’année précédente.

Résultats (perte) d'exploitation. La perte d'exploitation au cours du trimestre s'est élevée à 4,6 M$, contre une perte de 1,8 M$ au trimestre de l'année précédente. En excluant l'impact, net, des activités du plan de restructuration, les subventions salariales et locatives reçues du gouvernement canadien dans le cadre du Plan d’intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19, les coûts de mise en œuvre et de configuration des logiciels, ainsi que la dépréciation des immobilisations corporelles et des droits d'utilisation de l’actif, la perte d'exploitation ajustée s'est élevée à 3,2 M$ au cours du troisième trimestre, contre une perte d'exploitation ajustée de 1,7 M$ au cours du trimestre de l'année précédente. L'augmentation de la perte d'exploitation ajustée résulte principalement d'une baisse des ventes, d'une diminution du bénéfice brut et d'une augmentation des frais de vente, généraux et administratifs dans le cadre de la transformation en cours pour devenir une entreprise d’abord numérique.

Charges financières. Les charges financières s'élèvent à 194 000 $ pour le trimestre clos le 29 octobre 2022 et se comparent défavorablement à ceux de l'année précédente, principalement en raison des intérêts débiteurs sur nos droits d'utilisation de l’actif.

Revenus financiers. Le revenu financier de 120 000 $, provenant principalement des intérêts sur l'encaisse, a légèrement diminué par rapport au trimestre de l'année précédente.

Perte nette. La perte nette s’est élevée à 4,7 M$ pour le trimestre, contre une perte nette de 1,9 M$ pour le trimestre de l’année précédente. La perte nette ajustée, qui exclut l’impact, net, des activités du plan de restructuration, les subventions salariales et locatives reçues du gouvernement canadien dans le cadre du Plan d’intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19, les coûts de mise en œuvre et de configuration des logiciels, ainsi que la dépréciation des immobilisations corporelles et des droits d'utilisation de l’actif, s’est élevée à 3,3 M$, contre 1,8 M$ au trimestre de l’année précédente.

Perte entièrement diluée par action ordinaire. La perte entièrement diluée par action ordinaire s’est élevée à 0,18 $ pour le trimestre clos le 29 octobre 2022, contre une perte entièrement diluée par action ordinaire de 0,07 $ pour le trimestre de l’année précédente. La perte ajustée entièrement diluée par action ordinaire s’est élevée à 0,12 $ au trimestre clos le 29 octobre 2022, contre une perte ajustée entièrement diluée par action ordinaire de 0,07 $ au trimestre de l’année précédente.

BAIIA et BAIIA ajusté. Le BAIIA, qui exclut les éléments sans effet sur la trésorerie et d’autres éléments de la période actuelle et des périodes antérieures, a été négatif de 3,8 M$ pour le trimestre clos le 29 octobre 2022, comparativement à un BAIIA négatif de 0,8 M$ pour le trimestre de l’année précédente, soit une diminution de 3,0 M$ par rapport au trimestre de l’année précédente. Le BAIIA ajusté a été négatif de 2,0 M$ pour le trimestre clos le 29 octobre 2022, comparativement à un BAIIA ajusté négatif de 0,3 M$ pour la même période de l’année précédente. La diminution du BAIIA ajusté de 1,7 M$ s’explique par la baisse de 6,0 M$ des ventes, la diminution du bénéfice brut et l’augmentation des frais de vente, généraux et administratifs.

Liquidités et ressources en capital

Au 29 octobre 2022, la Société disposait d’une trésorerie de 16,1 M$ détenue par les grandes institutions financières canadiennes.

Le fonds de roulement s’élevait à 33,7 M$ au 29 octobre 2022, comparativement à 43,4 M$ au 29 janvier 2022. La diminution de 9,7 M$ du fonds de roulement s’explique par une diminution de l’actif à court terme de 7,3 M$ et une augmentation du passif à court terme de 2,4 M$.

Nos besoins en fonds de roulement concernent l’achat de stocks, le paiement des salaires et d’autres coûts d’exploitation, notamment l’achat de logiciels et les coûts de mise en œuvre. Nos besoins en fonds de roulement fluctuent au cours de l’année, augmentant au cours des deuxième et troisième trimestres de l’exercice, car la Société prend en charge des quantités croissantes de stocks en prévision de notre saison de vente maximale au cours du quatrième trimestre de l’exercice. Nous finançons nos besoins en matière d’exploitation, de capital et de fonds de roulement à l’aide d’une combinaison de trésorerie et de liquidités provenant des activités d’exploitation.

Le 23 août 2022, une marge de crédit renouvelable sur demande auprès de la Banque de Nouvelle-Écosse a été établie à une somme de 15,0 M$, moins une réserve de 0,5 M$ pour des cartes de crédit en fonction des soldes admissibles des comptes clients et des stocks et sous réserve de clauses restrictives financières devant être calculées et respectées à partir du 28 janvier 2023. La marge de crédit portera intérêt au taux préférentiel majoré de 1 %, renouvelable annuellement au gré du prêteur. De plus, Investissement Québec a fourni une garantie en ce qui concerne les pertes sur prêts en vertu de son « Programme de pertes sur prêts », garantissant le remboursement de 50 % de toute perte encourue par la Banque de la Nouvelle-Écosse relativement au recouvrement des dettes en vertu de la marge de crédit.

Au 29 octobre 2022, la Société avait des engagements financiers liés à l’achat de biens et de services qui sont exécutoires et qui lient légalement la Société s’élevant à 8,3 M$, déduction faite de 659 000 $ d’avances, qui devraient être acquittés dans un délai de 12 mois.

Données financières consolidées résumées

(en milliers de dollars canadiens, sauf l’information relative aux montants par action)

Pour les trois mois clos les

Pour les neuf mois clos les

29 octobre 30 octobre

29 octobre

30 octobre

2022 2021

2022

2021

Ventes 16,176 $ 22,203 $ 51,670 $ 64,195 $ Coût des ventes 9,894 13,587 30,116 36,816 Bénéfice brut 6,282 8,616 21,554 27,379 Frais de vente, généraux et administratifs 10,925 10,242 32,784 28,521 Activités liées au plan de restructuration, montant net — 195 — (76,964 ) Résultat (perte) d'exploitation (4,643 ) (1,821 ) (11,230 ) 75,822 Charges financières 194 71 532 104 Revenus financiers (120 ) (28 ) (236 ) (118 ) Bénéfice (perte) net(te) avant impôt (4,717 ) (1,864 ) (11,526 ) 75,836 Recouvrement d'impôt sur le résultat — — — (1,000 ) Bénéfice (perte) net(te) (4,717 ) $ (1,864 ) $ (11,526 ) $ 76,836 $ BAIIA1 (3,759 ) $ (778 ) $ (8,586 ) $ 78,841 $ BAIIA ajusté1 (2,004 ) (309 ) (4,043 ) 1,555 Frais de vente, généraux et administratifs ajustés1 9,525 10,359 29,304 29,780 Bénéfice (perte) d'exploitation ajusté(e)1 (3,243 ) (1,743 ) (7,750 ) (2,401 ) Bénéfice (perte) net(te) ajusté(e)1 (3,317 ) $ (1,786 ) $ (8,046 ) $ (2,387 ) $ Bénéfice (perte) de base par action ordinaire (0.18 ) $ (0.07 ) $ (0.44 ) $ 2.92 $ Bénéfice (perte) entièrement dilué(e) par action ordinaire (0.18 ) (0.07 ) (0.44 ) 2.79 Bénéfice (perte) entièrement dilué(e) ajusté(e) par action ordinaire1 (0.12 ) $ (0.07 ) $ (0.30 ) $ (0.09 ) $ Bénéfice brut en pourcentage des ventes 38,8 % 38,8 % 41,7 % 42,6 % Frais de vente, généraux et administratifs en pourcentage des ventes 67,5 % 46,1 % 63,4 % 44,4 % Frais de vente, généraux et administratifs ajustés en pourcentage des ventes1 58,9 % 46,7 % 56,7 % 46,4 % Trésorerie (utilisée dans les) provenant des activités d'exploitation (2,164 ) $ 1,553 $ (6,577 ) $ (16,219 ) $ Trésorerie utilisée dans les activités de financement (753 ) (237 ) (2,271 ) (559 ) Trésorerie utilisée dans les activités d'investissement — — (128 ) (52 ) Diminution de la trésorerie durant la période (2,917 ) 1,316 (8,977 ) (16,830 ) Trésorerie à la fin de la période 16,131 $ 13,367 $ 16,131 $ 13,367 $ 29 octobre 30 juillet 30 avril 29 janvier Aux 2022 2022 2022 2022 Trésorerie 16,131 $ 19,048 $ 22,680 $ 25,107 $ Comptes débiteurs 3,937 2,497 3,197 3,209 Dépenses payées d'avance et dépôts 6,137 5,172 4,479 4,142 Stocks 29,985 30,234 28,359 31,048 Dettes commerciales et autres 14,445 $ 11,701 $ 8,966 $ 12,300 $

________________

1 Se reporter à la rubrique « Utilisation de mesures financières non conformes aux IFRS » du présent communiqué de presse.

Information sur la conférence téléphonique

Une conférence téléphonique sur les résultats financiers du troisième trimestre de l’exercice 2022 est prévue pour le 13 décembre 2022, à 16 h 30, heure de l’Est. La conférence téléphonique sera transmise en webdiffusion, et il sera possible d’y accéder dans la section « Investisseurs » du site Web de la Société, à ir.davidstea.com/fr. La webdiffusion sera archivée en ligne deux heures après la fin de la conférence et sera disponible pendant un an.

À propos de Les Thés DAVIDsTEA

Les Thés DAVIDsTEA offrent une sélection de marques spécialisées de thés en vrac exclusifs de haute qualité, de thés préemballés, de sachets de thé, d’accessoires et de cadeaux liés au thé, par l’intermédiaire de sa plateforme de commerce électronique, au www.davidstea.com/ca_fr, du marché Amazon, de ses clients grossistes qui comprennent plus de 3 800 épiceries et pharmacies, et de 18 magasins canadiens appartenant à la Société. Nous offrons principalement des mélanges de thé exclusifs aux Thés DAVIDsTEA, ainsi que des thés et des herbes traditionnels d’origine unique. Notre passion et notre connaissance du thé imprègnent notre culture et prennent racine dans notre désir d’explorer le goût, les bienfaits pour la santé et le style de vie du thé. En mettant l’accent sur des saveurs novatrices, des ingrédients axés sur le bien-être et le thé biologique, la Société lance des « collections » saisonnières qui visent à rendre le thé accessible et attrayant pour tous. Le siège social de la Société est établi à Montréal, au Canada.

Utilisation de mesures financières non conformes aux IFRS

Le présent communiqué comprend des mesures financières « non conformes aux IFRS », en ce qui concerne notamment 1) le BAIIA et le BAIIA ajusté, 2) le bénéfice (perte) d’exploitation ajusté(e), 3) les frais de vente, généraux et administratifs ajustés, 4) le bénéfice (perte) net(te) ajusté(e), 5) le bénéfice (perte) entièrement dilué(e) ajusté(e) par action ordinaire, et 6) les frais de vente, généraux et administratifs ajustés en pourcentage des ventes. Ces mesures financières non conformes aux IFRS, ne sont pas définies par les IFRS et peuvent différer des mesures similaires présentées par d’autres sociétés. Nous croyons que ces mesures financières non conformes aux IFRS fournissent aux investisseurs avertis des renseignements utiles sur nos activités passées. Nous présentons ces mesures financières non conformes aux IFRS comme des mesures supplémentaires du rendement parce que nous croyons qu’elles facilitent l’évaluation comparative de notre rendement d’exploitation par rapport à ce rendement présenté selon les IFRS, tout en isolant les incidences de certains éléments qui varient d’une période à une autre, mais non en remplacement des mesures financières selon les IFRS.

Pour un rapprochement avec les mesures financières IFRS, veuillez consulter la rubrique portant sur les mesures financières non conformes aux IFRS du rapport de gestion de notre formulaire 10-Q.

Note

Le présent communiqué doit être lu conjointement avec le rapport de gestion de la Société, qui sera déposé par celle-ci auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières, au www.sedar.com, et auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, au www.sec.gov. Il sera également disponible dans la section Relations avec les investisseurs du site Web de la Société, au www.davidstea.com/ca_fr.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse comprend des énoncés, incluant des énoncés exprimés par les dirigeants de la Société, qui expriment nos opinions, attentes, croyances, plans ou hypothèses concernant des événements anticipés ou des résultats futurs, et il existe, ou peut être considéré comme existant, des « énoncés prospectifs » au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 (la « Loi »). Les mises en garde suivantes sont faites conformément aux dispositions de la loi et dans l’intention d’obtenir les avantages des dispositions de la « sphère de sécurité » de la loi. Ces déclarations prospectives peuvent généralement être repérées par l’utilisation d’une terminologie prospective, par exemple les termes « croit », « s’attend à », « peut », « fera », « devrait », « approximativement », « a l’intention », « planifie », « estime » ou « anticipe » ou, dans chaque cas, leur forme négative ou d’autres variations ou une terminologie comparable. Ces déclarations prospectives comprennent toutes les questions qui ne sont pas des faits historiques et incluent des déclarations concernant nos intentions, nos croyances ou nos attentes actuelles concernant, entre autres, notre stratégie de transition vers le commerce électronique et les ventes en gros, les ventes futures au moyen de nos canaux de commerce électronique et de vente en gros, nos résultats d’exploitation, notre situation financière, nos liquidités et nos perspectives, et l’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’environnement macroéconomique mondial.

Bien que nous estimions que ces opinions et attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives comportent intrinsèquement une part d’incertitudes et relèvent forcément d’hypothèses à notre sujet, compte tenu des facteurs de risque abordés dans la partie I, « Point 1 A. Facteurs de risque » dans notre rapport annuel par le formulaire 10-K pour notre exercice financier s’étant terminé le 29 janvier 2022, déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission et de l’Autorité des marchés financiers le 29 avril 2022, qui pourraient avoir une incidence importante sur notre activité, notre situation financière ou nos résultats futurs.