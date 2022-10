Dawood Lawrencepur Limited annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 30 septembre 2022

Dawood Lawrencepur Limited a annoncé ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 30 septembre 2022. Pour le troisième trimestre, la société a déclaré des ventes de 4 182,26 millions de PKR, contre 3 747,76 millions de PKR l'année précédente. Le bénéfice net s'est élevé à 898,22 millions PKR, contre 860,42 millions PKR un an plus tôt. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies s'est élevé à 15,33 PKR, contre 14,46 PKR l'année précédente. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies était de 15,33 PKR par rapport à 14,46 PKR l'année précédente.

Pour les neuf mois, le chiffre d'affaires s'est élevé à 11 484,09 millions de PKR, contre 8 302,06 millions de PKR l'année précédente. Le revenu net s'est élevé à 1 554,45 millions de PKR, contre 1 789,16 millions de PKR l'année précédente. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies a été de 26,44 PKR, contre 30,42 PKR l'année précédente. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies s'est élevé à 26,44 PKR, contre 30,42 PKR l'année précédente.