Daxor Corporation est une société d'instrumentation médicale et de biotechnologie. La société se concentre sur la mesure du volume sanguin. La société a développé et commercialisé le BVA-100 (Blood Volume Analyzer), le premier test sanguin diagnostique autorisé par la Food and Drug Administration (FDA) à fournir une quantification objective de l'état et de la composition du volume sanguin par rapport aux normes spécifiques du patient. Plus de 60 000 tests ont été effectués dans des centres hospitaliers à travers les États-Unis, améliorant les mesures de performance des hôpitaux dans un large éventail de conditions chirurgicales et médicales, y compris la réduction de la mortalité et des réadmissions en cas d'insuffisance cardiaque et de soins intensifs. Elle a des essais multicentriques en cours dans les domaines du COVID-19 et du traitement de l'insuffisance cardiaque avec le soutien des National Institutes of Health (NIH) et est sous contrat pour développer des analyseurs.