Day One Biopharmaceuticals, Inc, anciennement Day One Biopharmaceuticals Holding Company, LLC, est une société biopharmaceutique en phase clinique. La société est engagée dans le développement et la commercialisation de thérapies ciblées pour les patients de tous âges atteints de cancers génétiquement définis. Elle se concentre sur le développement clinique de patients pédiatriques atteints de cancer. Le principal produit candidat de la société, DAY101, est un inhibiteur de kinase oral, pénétrant le cerveau, sélectif de type II, pan-RAF (pan-RAF). Son deuxième produit candidat, le pimasertib, est un inhibiteur oral et sélectif à petite molécule des protéines kinases 1 et 2 activées par des agents mitogènes (MEK), un nœud de signalisation clé dans la voie MAPK.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale