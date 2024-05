Day One Biopharmaceuticals, Inc. est une société biopharmaceutique au stade clinique qui se consacre au développement et à la commercialisation de thérapies ciblées pour les personnes de tous âges atteintes de maladies mortelles. La société s'associe à des oncologues cliniciens, des familles et des scientifiques pour identifier, acquérir et développer des traitements contre le cancer. Ses produits candidats comprennent le tovorafenib, le pimasertib et le programme VRK1. Le principal produit candidat de la société, le tovorafenib, est un inhibiteur de la kinase RAF de type II, expérimental, oral, pénétrant dans le cerveau et hautement sélectif. Le pipeline de la société comprend également le pimasertib, une petite molécule expérimentale, orale, inhibitrice hautement sélective des protéines kinases activées par les mitogènes 1 et 2 (MEK-1/-2). L'entreprise a lancé un essai ouvert, multicentrique, de phase Ib/IIa umbrella master, ou FIRELIGHT-1, sur le tovorafenib en monothérapie ou en association, qui consiste en deux sous-études. La sous-étude 1 est un essai de phase IIa du tovorafenib en monothérapie chez des patients âgés de 12 ans et plus.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale