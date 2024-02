Day One Biopharmaceuticals, Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique. La société se concentre sur le développement et la commercialisation de thérapies ciblées pour les patients de tous âges atteints de maladies mortelles. La société cherche à identifier, acquérir et développer des produits candidats qui ciblent des facteurs oncogéniques de grande valeur dans des cancers dont les besoins ne sont pas satisfaits, en se concentrant dans un premier temps sur les patients pédiatriques. Son principal produit candidat, le tovorafenib (DAY101), est un inhibiteur de kinase de type II, hautement sélectif et pénétrant dans le cerveau, contre le fibrosarcome à accélération rapide (pan-RAF). Son deuxième produit candidat, le pimasertib, est une petite molécule orale hautement sélective qui inhibe les protéines kinases activées par les mitogènes 1 et 2 (MEK), un nœud de signalisation clé bien caractérisé dans la voie des MAPK. L'entreprise a lancé un essai-cadre ouvert et multicentrique de phase Ib/IIa, ou FIRELIGHT-1, sur le tovorafenib en monothérapie ou en thérapie combinée, qui comprend deux sous-études, à savoir Substudy 1 et Substudy 2.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale